'Tarifaço': Como proteger os investimentos em um cenário de instabilidade

Muitos foram taxados acima de 10%. Países que tem um fluxo e um superávit comercial maior com os Estados Unidos sofreram punições maiores. É o caso da China, taxada em 34%, do Japão, em 24%, e da Coreia do Sul, em 26%.

Tarifas foram suspensas por 90 dias. Na quarta-feira (9), o presidente dos EUA resolveu suspender as tarifas recíprocas e estabeleceu o piso de 10% para todos os países. Foi uma forma de responder a China, que retaliou os Estados Unidos com tarifas de 84%. Após a divulgação das medidas por Pequim, a Casa Branca elevou o tarifaço sobre os chineses para 125%.

Qual o impacto do tarifaço para os investimentos?

Tarifas adicionais sobre a China aumentam risco de desaceleração da economia global. Segundo o gestor da Trópico Investimentos, Fernando Camargo Luiz, o movimento pressiona os ativos de risco. Prova disso foram as oscilações em diversas Bolsas e moedas em todo o mundo ao longo da última semana.

Na renda variável, empresas expostas ao comércio global tendem a sofrer mais. Em especial as exportadoras de commodities e indústrias.

Renda fixa ganha com aversão a risco. Luiz explica que os investidores tendem a migrar para ativos mais seguros em períodos de crise, como os títulos do Tesouro americano. Isso pode pressionar os juros para baixo no exterior, ampliar a valorização do dólar sobre o real e pressionar a inflação no Brasil, afetando os juros futuros e podendo levar o mercado a revisar a curva para a Selic.