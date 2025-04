Como lidar com a ansiedade em momentos em que o mercado está estressado

Evite mudanças abruptas na carteira

Uma carteira de investimento deve ser diversificada, ter ativos resilientes a diferentes cenários e riscos descorrelacionados. Para isso, será preciso ter ativos que por um longo prazo terão desempenho pouco relevante, mas que irão ajudar a suavizar as flutuações da carteira em momentos mais voláteis.

Durante períodos de alta volatilidade, não é recomendado realizar grandes mudanças, exceto se houver um desalinhamento significativo com os objetivos. Ajustes pontuais, como o rebalanceamento gradual da carteira, podem ser oportunos. Decisões tomadas com base no sentimento do momento, e não em uma avaliação racional e estratégica, tendem a prejudicar o desempenho de longo prazo.

Fernando Donnay, sócio da G5 Partners

Visão global

A atual gangorra do mercado está relacionada a um evento externo - decisão do presidente dos Estados Unidos - que está afetando o mundo todo. Isso mostra como há uma interligação entre as economias. É por isso que o investidor, a depender dos seus objetivos, pode considerar uma exposição ao exterior - a ser feita de forma passiva, como os ETFs, ou na compra direta de ativos. "Na média, é ideal ter 20% a 30% da carteira com risco externo. Nós recomendamos uma exposição ao exterior mais em renda fixa de curso prazo no momento", sugere Brito, da Finacap.