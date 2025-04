Cacau já subiu 189%; investir em chocolate é uma boa?

Preços podem demorar para cair. "Mas os preços do cacau devem permanecer altos no médio prazo, oscilando em torno de US$ 6 mil a tonelada", publicou o JP Morgan, num relatório sobre o tema em dezembro. O pico do preço foi atingido em dezembro do ano passado, quando o valor chegou a US$ 12,9 mil a tonelada. Hoje, a tonelada está sendo negociadas entre US $ 8,7 mil e US$ 9 mil.

"Mantemos nossa visão de preços estruturalmente mais altos para o cacau por mais tempo", diz Tracey Allen, estrategista de commodities agrícolas do J.P. Morgan

Precisa ter conta internacional e é arriscado

Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, não há nenhum ETF ou ETC relacionado a cacau. É o que explica Daniela Lopes, planejadora financeira da Ébano Investimentos. Então, o investidor precisa abrir conta internacional que permite investir diretamente em mercados estrangeiros, explica Gustavo Bertotti, economista chefe da Fami Capital.

O principal ETF de cacau é o COCO Exchange Traded Commodity (ETC). Ele é gerido por WisdomTree, gestora de ativos com sede em Nova York, para seguir o índice Bloomberg Cocoa Subindex. Este ETC valorizou 3,36% no último mês e 14,68% em 12 meses.

Mas aumento na produção pode fazer os preços se estabilizarem ou até caírem, diz Cecco, da Valor Investimentos. Desde o pico, em dezembro, os preços já cederam 30%. "É um investimento arriscado porque a maior parte da produção mundial está em Gana e na Costa do Marfim, países com poucas estatísticas e transparência de dados. Então, é um produto muito sujeito a boatos", explica ele.