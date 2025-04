Ouro bate novos recordes no ano: veja como investir

Como investir em ouro

A maneira mais comum é aplicar dinheiro em fundos que seguem a valorização do metal. O fundo Trend Ouro (GOLD11) é um ETF (Exchange Traded Fund) disponibilizado por vários bancos e corretoras. É necessário pagar Imposto de Renda sobre os ganhos, de 15% sobre o retorno. Geralmente, o investimento mínimo é de R$ 500, mas depende do banco. Há também fundos mistos. Procure nos aplicativos de investimento por fundo de ouro em reais com CDI.

É possível comprar ouro físico. Para isso, é preciso tornar-se cliente de uma DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Nesse caso, é bom checar no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) se não há processo administrativo contra as gestoras de ouro por compra e venda de garimpos ilegais, principalmente da Amazônia. As DTVMs fazem a venda de ouro por aplicativo. O investidor escolhe sacar em reais ou em ouro. Investimentos até R$ 33 mil são isentos de IR.

Outra maneira é investir nas mineradoras. Na Bolsa de Valores, por exemplo, há a ação da Aura Minerals (AURA33). A ação da mineradora canadense com foco na exploração de ouro já rendeu este ano 54,82%, conforme a Economatica, e está cotada a R$ 38,85.

Alta do ouro também afeta penhores da Caixa

O penhor não é um investimento, é um empréstimo no qual o valor em ouro de suas joias serve de garantia para o banco. Por isso, os juros são menores. A Caixa Econômica Federal empresta 85% do valor avaliado. O cliente também paga juros, a avaliação da joia e IOF, o que soma uma taxa de 2,19% a 3,7% ao mês, dependendo do intervalo do empréstimo, que vai de um a seis meses. Se não pagar até o final do contrato, pode renovar por até mais seis meses. A joia vai a leilão 30 dias após o vencimento do contrato.