É possível 'alugar' a carteira para o banco? Entenda a custódia remunerada

Ativos com alta demanda para empréstimos ganham maior atenção. São exemplos ações com grande liquidez ou títulos públicos, a exemplo do Tesouro Direto, afirma Lima. O analista esclarece que mesmo sem vender ou movimentar os papéis, é possível gerar uma renda passiva adicional com baixo risco, uma vez que ativos permanecem com o investidor e o uso é controlado por contratos e garantias.

Para quem vale mais a pena?

Operação vai na contramão do mercado. O sócio-fundador da Ciano Investimentos, Lucas Sigu Souza, diz que os bancos tomadores vendem investimentos como ações, mesmo sem tê-las em carteira, mirando na compra por um preço mais baixo no futuro. Depois, a instituição financeira paga um aluguel para o dono dos papéis. Ele ressalta que negócio é mais comum entre investidores que miram ganhos com dividendos e não têm a intenção de se desfazer dos ativos.

Perfis moderado e arrojado devem dar mais atenção à custódia remunerada. Normalmente, esses investidores já possuem uma carteira diversificada e desejam aumentar a rentabilidade dos ativos. Por outro lado, o analista da Ouro Preto afirma que conservadores também podem se beneficiar, desde que avaliem as opções com mais cautela, sobretudo as garantias envolvidas no processo.

Modalidade é mais interessante para quem mira no longo prazo. É o que diz o sócio da RGW Investimentos, Gustavo Jesus. É que esses investidores desejam manter os ativos na carteira por períodos mais extensos. Por outro lado, quem faz movimentações com certa frequência ou de curto prazo pode enfrentar travas operacionais ou dificuldade de liquidez para vender os investimentos, caso eles estejam alugados.

Mas viabilidade depende da instituição financeira. Os especialistas frisam que, quanto maior a procura, maior a chance de gerar remuneração.