Tesouro Direto vai pagar R$ 153 bilhões a investidores em maio

Rentabilidade variava entre 9,2% e 7,2% ao ano.

Vale investir em títulos atrelados à inflação

Títulos públicos ligados à inflação são destaques na renda fixa. A associação frisou que, em março, os papéis indexados ao IPCA com vencimento acima de cinco anos cresceram 2,83%. No primeiro trimestre de 2025, esse montante avançou 3,69%.

Valorização de títulos IPCA+ de curto prazo é tendência desde o ano passado. É o que explica o economista da Anbima, Marcelo Cidade. Por outro lado, as carteiras de longo prazo tiveram recuperação no início de 2025.

Juros ainda devem subir até o fim do ano. A Selic deve fechar em 15% ao ano no final de 2025, segundo o Boletim Focus. Mas, para o ano que vem, a previsão é de 12,50% ao ano, para 2027, de 10,50%, e para 2028, de 10% ao ano. A queda do dólar diante das incertezas, em meio a guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos, são fatores que contribuem para o aumento das taxas no curto prazo.

Investimentos prefixados com vencimento acima de um ano estão mais interessantes: eles ganharam 1,62% em rentabilidade. No primeiro semestre, os prêmios desses títulos (IRF-M 1+) subiram 2,16%. Por outro lado, os títulos de menor prazo (IRF-M 1) avançaram 5,46%, com alta de 1,01% no mês passado.