Veja quais as ações que mais subiram em abril e por que vale ficar de olho

Fonte: Economatica (1 a 28 de abril)

A maioria sofreu com a subida dos juros em 2024. Como dependem de empréstimos para financiar seu crescimento, elas amargaram quedas expressivas no ano passado, quando as taxas de juros passaram de 10,5% ao ano para 12,25% ao ano. A empresa de educação Yduqs, por exemplo, teve queda em 2024 de 61,18%. A atacadista Assaí desvalorizou 58%.

Mas se os juros continuam em alta, por que essas empresas estão ganhando na Bolsa? O motivo é o dólar. No ano, a moeda americana já caiu 8,20%, segundo a Economatica (Ptax venda). A desvalorização da moeda tem a ver com o receio crescente de uma recessão nos Estados Unidos. Com medo de uma retração econômica, os investidores trocam seus ativos cambiais de segurança (dólar) por outros mais seguros, como ouro.

Com o dólar em baixa, a inflação no Brasil tem espaço para arrefecer. "A valorização do real frente ao dólar no ano reduziu as expectativas de inflação para 2025 e, consequentemente, baixou as projeções de juros nos próximos meses", explica Marcelo Nantes, diretor de renda variável do ASA.

Isso forçaria o Banco Central a pausar o ciclo de alta dos juros e, possivelmente, adotar cortes. "As empresas já se beneficiaram antecipadamente com essa perspectiva positiva de juros, principalmente as de locação de carros como Localiza, as de varejo, como Azas (dona da Arezzo e da Farm), e de educação, como Yduqs", diz Virgílio Lage especialista da Valor Investimentos.

Empresas que estão com grande endividamento também se valorizam. "Nessa linha, podemos destacar a performance positiva de empresas com maior nível de endividamento tais como Localiza, Assaí, Vamos, Rumo, Auren Energia", diz Nates. Com juros menores, o endividamento delas também cai e ela têm mais chances de crescer.