Vale investir em Aura, a mineradora de ouro que já subiu mais de 40%?

Os resultados de 2022 e 2023 foram impactados por problemas operacionais e relacionados a licenças. No ano passado, porém, a mineradora atingiu suas metas de custo e de produção e se beneficiou do aumento do preço do ouro, de 27%.

Só em 2024, as ações da companhia valorizaram 126,95%, segundo a Economatica. "Ela é a única mineradora da Bolsa que trabalha com ouro", explica Daniela Lopes, planejadora financeira e assessora da Ébano Investimentos.

Com o ouro em destaque por ser uma alternativa ao dólar, diante do receio global de recessão nos Estados Unidos, a ação da empresa vem se beneficiando. "Ela se capitalizou com um aumento significativo nos preços do ouro", publicou o Itaú BBA, em relatório sobre a companhia.

No primeiro trimestre de 2025, a Aura produziu 60.087 onças-troy em ouro. Essa é a medida padrão do mercado internacional, que vale 31,10 gramas. Apesar do volume, a produção da companhia, que tem quatro minas operacionais no Brasil, foi 9% menor na comparação com o quarto trimestre de 2024 e 7% inferior em relação a janeiro, fevereiro e março do ano passado.

Sua meta de produção para 2025 é de 266 mil a 300 mil onças de ouro. Para chegar lá, no final de março, a Aura iniciou as operações de sua quinta mina, com estimativa de produzir entre 33 mil e 40 mil onças de ouro até o final de dezembro.

Vale a pena investir na ação?

Apesar de ter apresentado prejuízo líquido de R$ 363,5 milhões no quarto trimestre de 2024, a Aura segue recomendada por especialistas. "Para quem busca exposição ao ouro e está disposto a lidar com a volatilidade do setor de mineração, o papel pode representar uma oportunidade interessante — principalmente num contexto de juros em queda e perspectiva de valorização do metal", diz Daniela.