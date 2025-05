Onde investir agora, e que aplicações rendem mais com a Selic a 14,75%

Há cobrança de Imposto de Renda sobre os ganhos, lembra Gustavo Moreira, planejador financeiro e especialista em investimentos. O desconto começa em 22,5% e vai até 15%, se o investidor deixar o dinheiro por dois anos ou mais aplicado. Há também investimentos em que você precisa deixar o dinheiro até o vencimento para obter o rendimento contratado.

Quais são os pós fixados?

Os fundos DI são um deles. Pagam geralmente uma porcentagem do CDI. Se a aplicação pagar 100% do CDI, o rendimento mensal bruto seria de 1,14%. O anual bruto seria de 14,65%. Mas é preciso lembrar que há a cobrança de IR. O que faz a taxa líquida anual ser de 11,72%.

Já o Tesouro IPCA+ tem a rentabilidade atrelada à inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa de juros prefixada. Como o IPCA de abril será divulgado apenas nesta sexta-feira (9), o matemático usou o dado do IPCA 15, que mede a inflação dos últimos 12 meses até a primeira quinzena de abril. Na ponta do lápis, os rendimentos aproximados seriam de 1,02% ao mês ou 13,04% ao ano. Com o desconto do IR, a taxa real anual seria de 10,44%.

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um investimento em que o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. Normalmente está atrelado ao CDI, que também sobe com a Selic alta. A maioria das aplicações paga 98% do CDI. Então, o rendimento seria o equivalente a 1,12% ao mês ou 14,35% anuais. Com o desconto de IR, a taxa líquida é de 11,48% ao ano.

Os prefixados oferecem vantagem

Nessas aplicações, mesmo que os juros entrem num ciclo de pausa ou queda nos próximos meses, o investidor garante a taxa atual enquanto durar o contrato do investimento. E essa taxa, segundo especialistas do mercado, está no pico: com a nova Selic, ela deve ser de 13,56% ao ano, segundo Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos.