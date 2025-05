Investiu no Tesouro IPCA a longo prazo? Entenda por que você teve prejuízo

Para quem investiu em títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação com prazos mais altos viu seus títulos terem rendimento muito baixo e até negativo no último ano. É o caso dos investimentos voltados para a aposentadoria, como o Renda+, e para a educação, como o Educa+. Isso porque, ao longo do ano, a curva de inflação subiu, oferecendo taxas maiores em títulos novos. Ou seja, quem investiu agora tem rendimentos maiores do que quem buscou esses títulos no início do ano, e alguns títulos até tiveram rendimento negativo. Isso significa que quem investiu nele perdeu dinheiro? Não é bem assim.

Risco está maior

A incerteza está maior no mundo todo, principalmente por conta dos EUA. Desde que anunciou o tarifaço, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provoca incerteza nos mercados globais, o que impacta também o Brasil. As incertezas dificultam a tomada de decisão de posicionamento nos títulos, não só dos brasileiros. "Isso tudo afeta as taxas porque, quando os investidores percebem um risco maior, exigem mais uma taxa maior", detalha Camilla. No Brasil, país emergente, os títulos oferecem mais risco em relação às grandes economias globais.

O problema não é só dos EUA. Fernando Marrocco, CFP® e assessor de Investimentos na Qoros Capital, analisa que o Brasil está passando por um momento bastante turbulento. "Internamente há grandes problemas com o balanço das contas públicas, o governo gasta muito, e a tendência é de que isso se agrave. Para piorar, é esperado que sejam tomadas decisões que aumentem os gastos públicos na tentativa de se ganhar popularidade para conseguir a reeleição".