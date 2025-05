Com queda de 15% este ano, o que fazer com ações da Petrobras?

As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) estão no vermelho este ano. As ordinárias PETR3 acumulam queda até 7 de maio de 15,71% e as preferenciais PETR4, de 14,27%, conforme a Economatica.

Diante disso, o que os cerca de 1 milhão de investidores pessoas físicas da petroleira devem fazer? Vender? Manter? Quais são as perspectivas para os papéis daqui para frente?

O que está acontecendo no mundo

A ação da Petrobras normalmente segue o preço do petróleo — que está em queda. Em fevereiro, por exemplo, o barril era negociado em torno de US$ 75 e as ações da Petrobras estavam na faixa de R$ 37 a 38. Agora, a cotação internacional do petróleo do tipo Brent (o que a estatal produz) recuou para a casa dos US$ 63 e a ação foi para cerca de R$ 33, no caso de PETR3. e PETR4 para R$ 30,90 (preços conferidos no dia 9 de maio).