A febre do ouro acabou? Com acordos comerciais dos EUA, metal cai 9%

Tudo o que cair agora será uma correção do valor. É o que diz Bruno Cotrim, economista da casa de análise Top Gain. Ou seja, as altas que ocorreram por exagero dos investidores agora devem se desfazer.

Então, a previsão no curto prazo não é animadora. "Haverá uma estabilidade dos valores, com uma tendência de leve queda", diz Virgílio Lage, especialista da Valor Investimentos.

A dica agora é não comprar, se o objetivo for de curto prazo. Mas e quem já investiu? Se a aplicação já rendeu bastante, é uma boa hora para vender e colocar o lucro no bolso. Se não for esse o caso, é melhor esperar. Afinal, as tarifas americanas aos produtos chineses cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Ou seja, são tarifas ainda bem altas, o que ainda pode provocar efeitos danosos à economia dos dois países. E isso elevaria os valores do ouro.

No longo prazo, porém, existe uma chance de o ouro voltar a subir. Isso porque o metal historicamente acompanha inversamente as taxas de juros dos Estados Unidos. "Enquanto não houver um corte do juro americano, o ouro não vai subir", diz Cotrim.

Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), manteve inalteradas as taxas americanas. O comunicado divulgado pelo Fed destacou que a incerteza quanto às perspectivas econômicas aumentou. Nesta terça (13), o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostrou alta de 0,2% em abril. Ou seja, esse ciclo pode demorar a terminar. Mas um dia os juros vão precisar cair.

Além disso, o ouro ainda é estratégico como ativo de proteção. "Para quem já lucrou bastante, pode ser momento de realizar parte do ganho. Mas para investidores de longo prazo, a correção pode ser uma oportunidade de entrada, desde que se tenha uma visão clara do ouro como reserva de valor e não como ativo de crescimento", diz Paulo Silva, cofundador da consultoria Advisory 360.