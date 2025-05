Bolsa chegará aos 150 mil pontos? O que o mercado espera agora

Depois que o Ibovespa ultrapassou os 138 mil pontos pela primeira vez no fechamento do dia 13, em seu recorde histórico, alguns agentes do mercado estão projetando que a Bolsa pode, agora, ultrapassar os 150 mil pontos até o final do ano. As tensões da guerra tarifária diminuíram, após acordos feitos pelos Estados Unidos com a China e o Reino Unido, e o Banco Central brasileiro indica um possível fim do ciclo de alta dos juros.

O que está acontecendo

A Bolsa brasileira acumula este ano uma alta de 15,08% (de 2 janeiro a 14 de maio, segundo a Economatica). A título de comparação, a inflação (medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é de 2,48% de janeiro ao final de abril.

O investidor estrangeiro é o maior responsável pelo bom desempenho. No ano, o saldo de investimentos vindos de fora está positivo em R$ 16,5 bilhões. Eles retiraram recursos dos Estados Unidos — principalmente do Tesouro americano — e foram para Bolsas emergentes, dentre elas a brasileira, para se proteger da guerra comercial e da queda do dólar.