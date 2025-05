Bitcoin supera US$ 109 mil e bate novo recorde

O bitcoin bateu novo recorde e ultrapassou, no início da tarde de hoje, os US$ 109.481,83 (R$ 619.240,17). A criptomoeda acumula um ganho de 2% no dia, embalada principalmente pela desvalorização do dólar no mercado externo.

O que está acontecendo?

Maior fator de valorização da criptomoeda no momento é o dólar. Pelo terceiro dia consecutivo, o dólar perde valor em relação a outras moedas. O euro, por exemplo, subiu 0,5% em relação ao dólar hoje, sendo cotado a US$ 1,1339, após atingir a máxima em duas semanas.

O motivo da baixa do dólar é a preocupação dos investidores com o projeto de lei de corte de impostos e gastos do governo americano. O projeto adicionaria de US$ 3 trilhões a US$ 5 trilhões à dívida do país, de acordo com analistas apartidários. Quanto maior o déficit público de um país, mais valor perde sua moeda.