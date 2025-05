A semana no mercado: pacotes fiscais anulam recordes da Bolsa, e dólar cai

Na madruga de quinta para sexta, entretanto, o governo mudou de ideia. Decidiu restaurar o texto que estabelece alíquota zero de IOF sobre aplicações de fundos de investimentos do Brasil em ativos no exterior. O decreto foi publicado antes da abertura dos mercados. "O que foi feito e depois desfeito sobre os fundos arranha a imagem do governo porque agora fica o medo de que isso possa voltar mais para frente", disse Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank. No final da sexta-feira, porém, o mercado fechou no positivo (0,40% de alta) com o mercado aprovando os cortes de gastos do governo.

A volta da guerra comercial

Para completar o clima ruim, nos EUA, Trump lançou mais uma bomba sobre tarifas em sua rede social. Ele ameaçou impor 50% de taxas sobre as importações feitas da União Europeia a partir de 1º de junho. E acrescentou que iPhones fabricados no exterior podem sofrer impostos. Isso acabou afetando negativamente o dólar que fechou a sexta-feira em baixa internacionalmente — e frente ao real também. "O mercado voltou ao modo de aversão a risco, fazendo a bolsa americana recuar e o dólar perder força globalmente", diz André Valério, economista sênior do Inter.

Com tudo isso, o dólar comercial, que havia iniciado a semana a R$ 5,681, terminou a R$ 5,646. "Abrir mais frentes na guerra comercial era exatamente o que os 'traders', que esperavam um fim de semana tranquilo antes do feriado, não precisavam, e claramente pegou a maioria desprevenida", disse Steve Sosnick, analista chefe de mercado da Interactive Brokers. Na segunda-feira (26), os mercados estarão fechados pelo "Memorial Day".

Como será a semana que vem?

Vai depender de dados da economia, já que muitos deles serão divulgados entre a segunda (26) e a sexta (30). O principal é o PIB (produto Interno Bruto) do primeiro trimestre, em 30 de maio. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) de maio será divulgado na terça-feira (28), "No cenário externo, a expectativa é pela ata do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto, órgão do Federal Reserve, o Fed, banco central americano) e do índice de inflação dos EUA. Na China, os índices de inflação de maio vão indicar se a recuperação da segunda maior economia do mundo está ganhando tração", diz Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital.