Drex: quando chega a moeda digital brasileira e como vai impactar a vida

Com o Drex, esse processo poderá ser programado de ponta a ponta usando contratos inteligentes (programas que executam transações de maneira automática quando determinadas condições são atendidas), segundo Carlos Bonetti, diretor executivo de riscos e operações do Banco BV, que conduz um projeto-piloto sobre transação com automóveis no Drex.

''Uma vez que as instituições financeiras possuam suas redes blockchain, é possível programar com contratos inteligentes alguns eventos, como a liquidação da dívida prévia (via Drex), a baixa do gravame prévio, a atualização da propriedade do veículo, a concessão do novo crédito e a inclusão do novo gravame'', disse Bonetti.

Dessa forma, falou ele, toda a operação que poderia levar dias — e gerar diferentes riscos para as partes envolvidas — aconteceria de forma imediata, segura, menos custosa e com a privacidade necessária.