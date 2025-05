As ações que mais subiram em maio: varejo sai na frente

A PetroRio também surpreendeu. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ficou 6% acima da projeção do mercado.

A ação do Bradesco era a mais descontada dentre os grandes bancos. Só no ano passado, o papel perdeu 25,88% do valor. Itaú (ITUB4), por exemplo, teve valorização de 1,17%. Por isso, no dia 8, quando o banco publicou lucro de R$ 5,86 bilhões no primeiro trimestre, as ações dispararam 15% naquele pregão.

Rede D'Or teve alta de 27,7% no lucro. As receitas subiram 6,5% no ano, para R$ 13,18 bilhões, enquanto o faturamento bruto cresceu 6,8% (na comparação anual), chegando a R$ 14,1 bilhões.

Marfrig teve um motivo diferente das outras. A empresa, que agora se chama MBRF Global Foods Company, viu suas ações dispararem depois de anunciar no dia 16 a proposta de fusão com a BRF, dando origem à MBRF Global Foods Company, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Naquele pregão, os papéis subiram 21,35%, a R$ 25,07.

Quais foram as baixas?

As empresas que apresentaram resultados abaixo do esperado viram suas ações sofrerem. "Resultados financeiros abaixo do esperado pressionaram os papéis nos setores de saúde, seguros e mineração", diz Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista de investimentos.