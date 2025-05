Bitcoin está em alta: o que fazer agora? Comprar ou vender?

Esses instrumentos permitem que o investidor tenha exposição ao bitcoin sem precisar lidar diretamente com carteiras digitais, chaves criptográficas ou corretoras estrangeiras.

Cauê Mançanares, CEO da Investo

Diversifique. A recomendação dos especialistas é clara: diversificar. "Bitcoin pode e deve estar em carteiras diversificadas, com peso proporcional ao apetite de risco do investidor — 1%, 3%, 5% ou até 10%, dependendo do caso", diz Mançanares.

Invista em uma corretora confiável. De acordo com o advogado João Alves, do escritório de advocacia especializado em criptomoedas Raphael Souza, é importante escolher bem qual a corretora que vai cuidar do seu dinheiro.

Para um usuário que está se iniciando no mundo das criptomoedas, a dica é investir em uma corretora confiável e conhecida, de preferência alguma que tenha representação no Brasil, o que facilita na hora de declarar os investimentos em criptomoedas e também facilita caso aconteça alguma falha de segurança e seja necessário responsabilizar a exchange.

João Alves, do escritório de advocacia especializado em criptomoedas Raphael Souza

Segurança. Além disso, sempre utilize métodos de segurança de verificação em duas etapas, biometria, e se possível, utilizar um e-mail específico apenas para acessar sua conta de investimentos.