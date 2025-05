A semana na Bolsa: pessimismo reverte parte de ganhos do mês

Na segunda-feira (26), o presidente americano deu mais prazo para implantação de barreiras tarifárias à União Europeia. Assim, o Ibovespa subiu 0,23%. Esse fato continuou repercutindo bem na terça (27), quando os investidores se surpreenderam com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15).

A prévia da inflação subiu 0,36% em maio e desacelerou em relação à alta de 0,43% em abril. Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,40%. Como os números vieram abaixo do esperado, a Bolsa subiu mais 1,02%.Com menor inflação, os juros podem cair e isso é benéfico para as companhias e o mercado.

Mas aí vieram as incertezas sobre o IOF, os dados sobre empregos e a divulgação da ata do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos). As negociações para tentar derrubar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras em Brasília já trouxeram inseguranças. Mas a criação de 257,5 mil postos de trabalho em abril, conforme divulgou na quarta-feira (28) o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) provocou novamente o temor da inflação, o que pode, na visão do mercado, prolongar o ciclo de alta dos juros e prejudicar a performance das empresas.

No exterior, a ata da reunião de maio do Fed indicou que a instituição vê um possível aumento da inflação e do desemprego nos EUA. Foi o suficiente para o Ibovespa cair 0,35% e o dólar subir 0,89%.

Na quinta, o mau humor com o exterior continuou. O Ibovespa fechou em queda de 0,25% após um dia marcado por incertezas, com decisões judiciais dos EUA que bloquearam e depois liberaram novamente as tarifas de Trump.

E foi o presidente dos EUA que botou mais lenha na fogueira do pessimismo hoje, sexta-feira (30). Trump reacendeu o risco de uma guerra comercial ao acusar a China de violar o acordo tarifário firmado recentemente. "Isso gerou uma nova onda de aversão ao risco, e o mercado reagiu com queda das bolsas e alta do dólar. Em Nova York, os principais índices operaram em baixa, com destaque para Nasdaq, pressionado pelas incertezas comerciais", disse Christian Iarussi, especialista em investimentos e sócio da The Hill Capital.