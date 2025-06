Com taxas de 50% sobre importação de aço nos EUA, que ações sofrem mais?

O embarque de alumínio para os EUA é menos significativo. Foram US$ 267 milhões no ano passado aos EUA, e US$ 1,59 bilhão para todos os países que compram o produto brasileiro.

Efeito no dólar

Pode haver alta do dólar, mas limitada. Com menos vendas para os EUA, "em um curto prazo sim, teremos menos entrada de dólar no país e isso pode gerar um impacto no câmbio", diz Gustavo Mendonça, sócio e especialista da Valor Investimentos. Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos, também prevê isso. "A medida pode gerar instabilidade cambial, com pressão de alta sobre o dólar, e afetar negativamente o crescimento econômico", diz ele. Porém, impacto pode ser limitado. "Estamos falando de um único setor", diz Mendonça. Do total de US$ 337 bilhões exportados pelo Brasil para todo o mundo no ano passado, o aço vendido para os EUA tem peso de 1,22%.

Já houve queda nas vendas com a primeira etapa de tarifas. Desde março, quando entrou em vigor a barreira de 25%, houve uma desaceleração do embarque geral de produtos semiacabados Conforme o ministério, as exportações gerais de lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço caíram 30,7% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Consultado sobre o impacto da medida apenas no aço, o Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas brasileiras, não se pronunciou.