Não é só o ouro que está em alta: cobre já subiu 16% no ano

Enquanto o ouro estava no foco de alguns investidores, com alta de 26% no ano, outro metal também se valorizou e surpreendeu. O cobre já subiu 16% em 2025, até 3 de junho, e segundo o banco JP Morgan ainda pode subir mais.

O que está acontecendo?

Desde o começo do ano, o valor do metal já teve uma alta de 16% (até 3 de junho), cotado a US$ 9.944 por tonelada curta (US) na LME (London Metal Exchange, a Bolsa de Metais de Londres).

Mas valor já esteve mais alto. No ano passado, o preço do metal vermelho chegou a bater o recorde de US$ 11.000, no mês de maio. Depois, flutuou entre US$ 9.000 e US$ 10.500. No final do ano, o produto terminou o período com alta de 7,66% sobre o preço final de 2023.