Bitcoin, regulação e mais: o que pensam 5 protagonistas do cripto no Brasil

André Portilho, diretor de ativos digitais do BTG Pactual Imagem: Divulgação

"Quando falamos em finanças estamos falando da vida das pessoas. Investimentos, aposentadoria, etc... A integração de novas tecnologias nesse mundo deve ser feita com maturidade. A principal tendência no mercado de criptografia já está acontecendo: é a integração profunda de stablecoins no mercado, mudando profundamente a forma como pagamentos e transações financeiras acontecem. Paralelamente, o uso de blockchain para tokenização de ativos reais, como imóveis e títulos financeiros, tem enorme potencial para transformar os mercados brasileiro e global nos próximos anos", disse.

Um relatório do BCG (Boston Consulting Group) em parceria com a plataforma de negociação de criptoativos Ripple publicado em abril deste ano dá uma ideia do potencial da tokenização: globalmente, esse mercado deve saltar de US$ 600 bilhões hoje para US$ 18,9 trilhões até 2033.

João Canhada, presidente (CEO) da Foxbit Imagem: Divulgação

''Isso muda o mercado de capitais como conhecemos. Teremos liquidez global, 24/7, via blockchain'', fala Canhada. Ao contrário da negociação de ações, que ocorre apenas em dias úteis e em horários específicos, o mercado de criptomoedas funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, de domingo a domingo.

Outra grande tendência do setor cripto são as stablecoins — criptomoedas lastreadas em dólar, real ou outros ativos. De acordo com Kerbage, elas já são amplamente utilizadas em países com infraestrutura financeira frágil ou rígido controle de capitais, além de contarem com o respaldo da maior economia do mundo.