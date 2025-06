LCI e LCA: com a cobrança de imposto, ainda vale a pena investir?

O que muda para os investidores? A cobrança de 5% de imposto sobre LCI e LCA tende a reduzir a vantagem competitiva desses investimentos frente a outros produtos tributados, como CDBs e títulos públicos.

Para quem já tem LCI e LCA, o que muda? Na prática, a mudança não será imediata para quem já possui esses títulos. Segundo Marcos Praça, diretor de Análise da Zero Markets Brasil, a proposta prevê a manutenção da isenção para os títulos emitidos até o fim deste ano. "Ou seja, quem já comprou seus LCI e LCA não será afetado por essa cobrança repentina", afirma.

Já para novos investidores o cenário é diferente. A introdução do imposto reduz a atratividade desses produtos, uma vez que eles passam a perder parte da rentabilidade que antes era totalmente livre de tributação. De acordo com Praça, a recomendação é avaliar cuidadosamente as condições de mercado, o perfil de risco e as alternativas disponíveis.

Os investimentos perdem a atratividade? Depende. Conforme o planejador financeiro Matheus Motta, embora a cobrança de imposto diminua a rentabilidade dos títulos, é preciso avaliar o conjunto das características de qualquer investimento: rentabilidade, risco e liquidez.

Com a medida, LCIs e LCAs terão menos rentabilidade. Para continuarem atraentes, cada investidor precisará analisar se o risco e a liquidez compensam essa queda. LCI e LCA são instrumentos que incentivam setores como o imobiliário e o agro, facilitando o crédito para construtoras e produtores rurais. Se o crédito fica mais caro, isso pode levar a aumento nos preços de imóveis e alimentos no futuro.

Matheus Motta, planejador financeiro

A mudança pode elevar o rendimento de LCIs e LCAs. Estes títulos passarão a competir com outros de renda fixa que já sofrem incidência do IR, como os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e títulos do Tesouro Direto. Antes, o principal atrativo deles era justamente a ausência dessa forma de tributação. Agora, terão de aumentar o rendimento. O que os especialistas recomendam, no entanto, é fazer as contas para ter certeza do que compensa mais na sua carteira de investimentos.