A semana na Bolsa: Ibovespa sobe mesmo com IOF e tensão geopolítica

Isso encarece combustíveis e gera pressão inflacionária adicional, afetando margens de empresas dependentes de combustíveis ou produtos básicos importados, além de gerar pressão sobre os juros. Isso prejudica setores sensíveis ao crédito e à demanda doméstica.

Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos

Ações

As ações da Petrobras (PTR3 e PETR4) foram as que mais se destacaram na semana. Na segunda-feira, um duplo rebaixamento da classificação dos papéis — pelo Santander e pelo Bank of America — fizeram as preferenciais (PETR4) recuarem 1,55% e as ordinárias (PETR3), 1,05%.

A tendência de baixa se inverteu já na quarta-feira, com o agravamento das tensões no Oriente Médio. Elas fizeram o preço do petróleo disparar no dia, com alta de 4%. Com isso, PETR4, por exemplo, avançou três dias seguidos, com ganhos expressivos de 3,02%, 3,33% e 2,25%, entre a terça (10) e a quinta (12). Hoje, com a efetivação dos ataques e a réplica iraniana, o Brent terminou o dia em alta de 7,02%, para US$ 74,23 barril. No acumulado da semana, o avanço foi de 12%. PETR4 teve ganhos de 2,83%, cotada a R$ 32,65 e PETR3 subiu 2,8%, para R$ 35,21, conforme dados preliminares.

Como vai ser a semana que vem?

O Ibovespa tende a reagir negativamente no curto prazo. É o que diz Jeff Patzlaff. Setores cíclicos, que dependem mais da variação dos juros, tendem a cair. Ações resilientes, como as do setor de energia, ou beneficiadas por produtos básicos de exportação, como petróleo, podem subir.