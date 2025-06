O que é JCP, e o que muda para empresas e investidores com alta do IR

No fim das contas, só o investidor ganha menos, mas ele continua ganhando. "Essa mudança não desincentiva as companhias a deixar de pagar o JCP porque continua bom para os dois lados", diz Chaia.

JCP pode estar em risco

A previsão é que o fim dos JCP volte à tona ainda este ano, na Reforma do Imposto de Renda. Isso porque, inicialmente, o JCP foi criado para estimular o aumento dos investimentos. A menor base para dedução do imposto serviria para que as empresas fizessem investimentos com seu capital próprio, em vez de recorrer a empréstimos bancários, por exemplo.

No entanto, esse objetivo não foi alcançado. É o que destaca um estudo publicado pelo Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre). Conforme o levantamento, o investimento não aconteceu e o endividamento das empresas não diminuiu.

Além disso, nenhum país do mundo tem mais JCP que proporcione abatimento de imposto como no Brasil. Essa forma de distribuição de lucros foi criada na Croácia e adotada no Brasil em 1996. Mas não existe mais do modo como foi originada, nem mesmo no país do Leste Europeu. É o que diz um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). A maioria das nações têm preferido eliminar deduções para ampliar a base de cálculo do IRPJ e, com isso, reduzir a alíquota do imposto.

Maioria das empresas pagam JCP

No ano passado, das 87 ações do Ibovespa, 47 pagaram esse tipo de provento, conforme levantamento da Economatica. Bancos e empresas de energia são as maiores pagadoras historicamente, segundo estudo da Elos Ayta, que leva em consideração a mediana dos pagamentos dos últimos cinco anos.