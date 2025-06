Petrobras: Como fica ação com guerra entre Israel e Irã e alta do petróleo

Na semana passada, as ações que andavam em baixa passaram a subir. Com a escalada do conflito entre Israel e Irã, o preço do barril que estava cotado a US$ 66,87 na segunda-feira (9) chegou a custar US$ 75,61 no sábado (14).

Com isso, no mês de junho, PETR4 já acumula alta de 8,45% e PETR3 de 9,30%. Na semana passada, a disparada foi de 10,80% e 9,79% para PETR3 e PETR4.

Qual será o impacto da guerra agora

Ontem, mesmo com o conflito ainda em andamento, o valor do petróleo caiu. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,35%, a US$ 73,23 barril. Os papéis da petroleira andaram em direções mistas. PETR4 caiu 0,61%, para R$ 32,33 e PETR3 subiu 0,17%, a R$ 35,04.

Mesmo que o conflito entre Israel e Irã continue, enquanto a oferta de petróleo não for prejudicada, não há impacto econômico significativo. "É difícil imaginar o Irã sustentando por muito tempo um ambiente de tensão elevada com Israel mantendo soberania sobre os céus de Teerã", diz Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. Por isso, o mercado se estabilizou próximo aos valores máximos da semana passada.

Além disso, o papel dos EUA tem peso nesse conflito. "O governo americano já manifestou interesse em preços mais baixos do petróleo, o que reforça a leitura de que a administração do presidente Donald Trump tem incentivo adicional para conter a escalada regional e preservar a estabilidade do mercado", acrescenta Arbetman.