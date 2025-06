Dólar está abaixo dos R$ 5,50: como fica moeda daqui para frente?

Dólar mais fraco internacionalmente

O enfraquecimento internacional do dólar tem a ver com o déficit fiscal dos Estados Unidos. O rombo nas contas públicas dos EUA aumentou para US$ 1,31 trilhão na primeira metade do ano fiscal de 2025 (outubro a março), segundo dados divulgados pelo Departamento do Tesouro norte-americano nesta quinta-feira, 10. O número só não é maior que os US$ 1,71 trilhão no primeiro semestre do ano fiscal de 2021, durante a pandemia de covid-19.

A guerra tarifária também contribui. "As incertezas perante as políticas tarifárias impostas por Donald Trump, mesmo após ceder em grande parte, ainda provocam temores e acabam fazendo com que investidores diversifiquem seu portfólio de investimentos, numa busca por ativos diferentes dos americanos, que anteriormente eram considerados como o porto seguro", diz Marcio Riauba, diretor da mesa de operações da empresa de câmbio StoneX.

Bancos Centrais do mundo todo e grandes investidores estão vendendo dólar e comprando ouro. E esse fluxo deve aumentar, conforme pesquisa do Conselho Mundial de Ouro (ou World Gold Council, o WGC, na sigla em inglês). As reservas de ouro dos bancos centrais globais devem aumentar nos próximos 12 meses na opinião de 95% dos representantes de autoridades monetárias de 70 países, o nível mais alto desde que a pesquisa anual começou, em 2018.

Então o dólar deve continuar caindo?

No que depender dos bancos centrais, é provável que caia no curto prazo. O cenários de conflitos bélicos no Oriente Médio e na Ucrânia aumenta essa busca dos BCs por ativos mais seguros que o dólar. E isso faz a cotação da moeda cair internamente.