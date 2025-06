Semana na Bolsa: Ibovespa acumula queda de 0,05% após Selic subir a 15%

Pregão de segunda foi o único positivo da semana, mais curta por conta do feriado de ontem, quinta (19). No dia 16, as ações da Vale tiveram alta de 3,26% após a mineradora anunciar que conseguiu licença prévia para o projeto Bacaba, que pretende estender a vida útil do Complexo Minerador de cobre de Sossego, em Canaã dos Carajás, no Pará. Isso acabou puxando o principal índice da bolsa de São Paulo para cima, que fechou no dia em alta de 1,49%.

Depois, o Ibovespa só teve quedas. Caiu 0,30% na terça e 0,09% na quarta, na expectativa pela decisão sobre a taxa de juros. Mas o pior resultado aconteceu hoje. O mercado repercutiu a surpreendente — para a maioria — alta na taxa básica de juros. Conforme pesquisa do BTG com 76 economistas e representantes do mercado, 51% esperavam manutenção da taxa enquanto 49% apostavam numa alta de 25 pontos base - o que acabou acontecendo.

Com a Selic fixada na quarta em 15%, investidores passaram a vender ações após o feriado. "Com essa taxa de juros, os investimentos em renda fixa — especialmente em títulos pós-fixados, indexados à Selic ou ao CDI — continuam sendo as opções mais atrativas", diz Francisco Weliton Barroso, consultor de investimentos da Unicred Porto Alegre.

Juros altos são ruins para o mercado de renda variável. Além de desviar investidores para a renda fixa, as altas taxas prejudicam as empresas da Bolsa, que pagam mais por empréstimos, aumentam seu endividamento e têm mais dificuldade para vender, já que os consumidores e outras companhias são pressionados com financiamentos mais caros.

Desde o começo do ano, Ibovespa acumula alta de 14,32%. Boa parte dessa alta vinha sendo motivada pela expectativa — agora frustrada — de que o ciclo de alta de juros já estaria no fim. "Minha expectativa agora é que depois dessa subida a Selic continue nesse patamar até o final do ano", diz Marcelo Bolzan, planejador financeiro e sócio da The Hill Capital.

Nos Estados Unidos, a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), também não animou ninguém. "As expectativas de inflação de curto prazo subiram. As tarifas são um fator relevante", afirmou o presidente do Fed, Jerome Powell, depois de ter mantido a taxa inalterada.