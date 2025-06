Selic sobe para 15% ao ano: onde é melhor investir?

Títulos prefixados são os preferidos dos analistas ouvidos. A alta dos juros permite travar rendimentos altos por um longo prazo — quando, possivelmente, os juros estarão mais baixos.

Títulos pós-fixados são boa opção com baixa volatilidade. A recomendação de Laís Costa, analista de renda fixa da Empiricus Research, é neutra, visto que o ganho não deve melhorar muito mais.

Além dos prefixados, os títulos atrelados à inflação de longo prazo, como os Tesouros IPCA+ com vencimentos mais distantes, também são recomendados. É o que diz Laís Costa, analista de renda fixa da Empiricus Research, e Marcos Vinícius Oliveira, economista e analista sênior da ZIIN Investimentos. Eles destacam que esses papéis podem se beneficiar se o mercado entender que o BC está comprometido com o controle da inflação, o que abriria espaço para a queda dos juros reais no futuro.

CDBs, LCIs, LCAs são ótimos para curto prazo. É o que diz Cintia, pois oferecem alto retorno com baixo risco.

Há inda os fundos FIDC pulverizados, que investem em diversos créditos de pequenas e médias empresas e contam com isenção de come-cotas. São a recomendação de Angelo Belitardo, gestor da Hike Capital, como alternativa com boa relação risco-retorno no crédito privado, ainda mais com isenção de come-cotas.

Renda variável

Com juros a 15%, o custo do dinheiro é alto e pressiona o lucro das empresas, e a renda fixa oferece mais retorno com menores riscos. Para Marcos Vinícius, da ZIIN, o impacto da decisão do Copom sobre a renda variável tende a ser limitado, já que o fim do ciclo de alta já estava precificado. Ele aponta que hoje o que mais tem direcionado o mercado acionário são incertezas fiscais, fluxo estrangeiro e expectativas políticas até 2026.