Vaivém do IOF pode impulsionar uso de stablecoins no Brasil

Se o objetivo for transferir as stablecoins para alguém que mora no exterior, basta solicitar o endereço da carteira cripto dessa pessoa e fazer o envio. Já se a ideia for levar as moedas digitais para uso próprio em uma viagem, é possível baixar uma carteira digital (como Coinbase Wallet, Trust Wallet ou MetaMask) e transferir os ativos para o seu próprio endereço de carteira.

''Uma vez no endereço de destino, você pode usar stablecoins no dia a dia e até no comércio. Muitos estabelecimentos já contam com esse recurso", disse Sarah Uska, analista de criptoativos do Bitybank.

Se a pessoa quiser converter as criptomoedas em moeda fiduciária local (como o dólar, por exemplo), existem caixas eletrônicos que permitem saques de ativos digitais — o site Coin ATM Radar lista essas opções.

Obstáculos para o uso de stablecoins

As stablecoins já são o tipo de criptomoeda mais usada pelos brasileiros. Em 2024, o volume de criptos declaradas à Receita Federal somou R$ 317,9 bilhões - e cerca de 70% desse montante foi movimentado em stablecoins, com destaque para a USDT — , segundo dados do órgão. Sozinha, ela respondeu por R$ 210,04 bilhões, superando com folga o próprio Bitcoin (BTC), que totalizou R$ 54,6 bilhões.

Apesar do avanço, ainda há barreiras para que o uso se torne mais comum no dia a dia e para o envio de remessas internacionais.