Petróleo, juros e novos negócios explicam maiores altas da Bolsa em junho

Fonte: Economatica, de 1 a 27 de junho

Por que elas subiram?

Boa parte dessas empresas fechou novos negócios recentemente. O caso mais relevante é o da fabricante de aeronaves Embraer. Durante o Paris Air Show, evento de aviação que aconteceu na França entre os dias 16 e 22, a companhia assinou contratos para vender para empresas aéreas como a Virgin Austrália, SkyWest, Amelia, Air Montenegro e Hunnu Air.

Com todas as encomendas anunciadas, a carteira de pedidos da Embraer é de pelo menos US$ 30,7 bilhões. A estimativa é do JPMorgan e supera o total de US$ 26,4 bilhões divulgado pela empresa no primeiro trimestre.

Outra que está crescendo é a Prio, antiga PetroRio. A "junior oil" carioca fechou em maio um acordo de US$ 3,3 bilhões (mais de R$ 18 bilhões) com a norueguesa Equinor para atingir participação de 100% no campo de petróleo Peregrino, na Bacia de Campos. "Isso dobra o tamanho da empresa", diz Max Bohm, estrategista de ações da Nomos. E quando a empresa cresce, segundo ele, as ações acompanham.

Mais um fator que ajudou a Prio foi a alta do petróleo. Mesmo com todo o vai e vem no preço do barril, o conflito entre Israel e Irã fez, no fim das contas, o petróleo do tipo Brent (o do Brasil) se valorizar 4,11%, no mês até dia 27. Essa elevação também ajudou as ações PETR3, as ordinárias da Petrobras (PETR3 e PETR4), a se tornarem a nona mais valorizadas do mês.