Inflação em baixa, juros lá em cima: como investir na renda fixa agora

Investimentos prefixados ganham força

Inflação mais controlada tem impacto nos juros futuros. Angelo Belitardo, gestor da Hike Capital, diz que esse movimento torna mais atrativos os títulos prefixados comprados hoje, que conseguem travar taxas elevadas antes da virada do ciclo. Por outro lado, os pós-fixados seguem oferecendo boa rentabilidade no curto prazo, mas tendem a perder força se os cortes de juros se concretizarem.

Panorama atual favorece os prefixados. Principalmente aqueles com vencimentos entre dois e quatro anos, diz Belitardo. Esses investimentos permitem travar um retorno nominal elevado antes da queda da Selic. Ele entende que os pós-fixados continuam fazendo sentido para investidores conservadores ou que precisam de liquidez, mas tendem a perder atratividade à medida que os juros caírem.

Mas investidores que já aportaram em um prefixado no passado podem deixar de ganhar tanto dinheiro. É o que diz Fernando Camargo Luiz, sócio fundador da Garoa Wealth Management. Ele explica que se o investidor contratou um título prefixado no patamar de 10,5% ao ano, deixaria de ganhar cerca de 5% ao ano com o patamar atual da Selic. "E, se acabar decidindo resgatar antes do prazo de vencimento, seu prejuízo será maior ainda", afirma. Com a marcação mercado, o preço do seu título oscila conforme a taxa de juros do momento - se foram contratados juros de 10,5% ao ano, esse título perde valor quando há outros títulos com juros de 15% ao ano, por exemplo.

Quais os produtos mais indicados

CDBs de bancos médios figuram entre produtos mais interessantes. Segundo Belitardo, da Hike Capital, eles pagam, hoje, taxas acima de 14% ao ano.