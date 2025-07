Quais as melhores ações para investir em julho?

O saldo do investimento estrangeiro na Bolsa foi de R$ 26,9 bilhões. É a maior soma em um primeiro semestre desde 2022, quando o saldo foi de R$ 68,75 bilhões.

Mas os estrangeiros não compraram ações indiscriminadamente. Entre as 86 empresas do Ibovespa, o retorno médio acumulado no primeiro trimestre das 20 maiores altas foi de 62%, enquanto o das 20 piores foi negativo em 15%, segundo a EQI Research.

Como vai ser daqui para frente?

É difícil prever, dada — principalmente — a instabilidade do governo americano. As medidas de Donald Trump, como o tarifaço, por exemplo, afetam os investimentos no mundo todo. Por isso, a maioria dos especialistas está mais cautelosa.

Seguindo essa linha, a melhor aposta é em ações de bancos. "O setor financeiro tem se mostrado forte", diz Lucas Buffon, especialista em investimentos e sócio da GT Capital. "Os grandes bancos continuam entregando bons dividendos", diz ele. Além disso, o atual alto patamar dos juros favorece os bancos, proporcionando melhoria nas margens de lucro.

O BTG recomenda os recibos de ações do Nubank (ROXO34) e os papéis do Itaú (ITUB4). Em relação ao Nubank, os analistas do BTG dizem que "a receita líquida no Brasil do Nu irá acelerar nos próximos meses, já que há um aumento significativo nos limites de cartão de crédito" e que, por isso, "os resultados - e, consequentemente, as ações - têm espaço para um bom desempenho".