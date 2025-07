Ações da Embraer são a nova Magalu? Quais os riscos de investir?

Em abril, por exemplo, a Delta Airlines divulgou que a companhia aérea se recusará a pagar tarifas sobre as próximas entregas da Airbus, concorrente da Embraer. Em vez disso, a Delta atrasará essas entregas caso as tarifas sejam adicionadas. Se clientes da brasileira também tomarem medidas parecidas, o dinheiro do pagamento vai demorar mais a entrar no caixa da companhia com sede em São José dos Campos (SP)

Outro desafio é a valorização do real ante o dólar. Só este ano, a moeda americana perdeu 12% em relação à divisa nacional e também em relação a outras moedas internacionais. Isso afeta também o lucro da fabricante, uma vez que ela fatura em dólar.

Há também o problema do preço da ação. Para Benassi, o atual preço do papel já levou em conta todas as boas notícias de encomendas firmadas até então. "Agora a companhia precisa focar em acelerar as entregas e conseguir mais algum sucesso em campanhas comerciais", diz ele.

E isso é bem difícil, uma vez que as companhias aéreas comerciais não estão em seu melhor momento. "Um dos clientes brasileiros da Embraer entrou recentemente com um pedido de recuperação judicial (Chapter 11), o que gerou preocupações relacionadas aos lucros da companhia", publicou o Itaú BBA. No final de maio, a Azul (AZUL4) deu entrada no pedido de recuperação judicial nos EUA, o chamado Chapter 11. A concorrente Latam já saiu do processo, e a Gol teve seu plano de reestruturação aprovado há quase dois meses. As encomendas no setor de defesa, ao contrário, estão mais aceleradas, devido aos conflitos geopolíticos em andamento.

Tem também o teste do EVE, a aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica, semelhante a um drone. A Embraer tem 84% dessa nova divisão. O teste deve acontecer até o fim do ano. "Se bem-sucedido, o EVE avançará na certificação da aeronave em 2026, convertendo as pré-encomendas em pedidos firmes", publicou o Itaú BBA. Mas se o teste não decolar, as ações podem ter um reflexo negativo.