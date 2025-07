Renda variável: como investir com os juros altos

Quais os riscos e cuidados

Tem mais instabilidade. Como o próprio nome já diz, quem investe em renda variável tem que estar pronto para aguentar o tranco dos altos e baixos do mercado. O retorno financeiro, portanto, não é garantido. As oscilações do mercado, dentro e fora do Brasil, como uma mudança de governo, problemas econômicos internos e externos e conflitos geopolíticos mexem com o ambiente financeiro.

Não é para todos. As ações são alvo dos investidores com perfil mais ousado. Por isso, é necessário fazer uma autoavaliação para descobrir o próprio perfil: se o investidor é mais arrojado e consegue aguentar as oscilações e perdas, em nome de um possível ganho mais robusto, pode ir em frente. As corretoras também exigem essa avaliação de perfil.

A boa e velha recomendação de especialistas de diversificar a carteira está valendo. É uma forma de proteger o patrimônio do risco.

Vale olhar quanto tempo o dinheiro ficará investido. "O tempo é precioso para o investidor. Quanto menor o tempo de resgate e o período necessário para o investimento, maior o risco associado", explica Bruno Oliveira, analista do Vida de Acionista. "Se, por exemplo, a pessoa quer colocar o dinheiro para usar daqui a um ano, ou daqui a seis meses, para fazer uma viagem, optar pela renda variável não é interessante. Isso porque ele vai estar exposto a um risco muito grande de curto prazo, em que pode acontecer uma oscilação significativa e negativa dos ativos escolhidos", detalha.

Já no longo prazo, o risco se dilui. Se não houver um prazo definido, "a aplicação em renda variável é muito satisfatória. Mas é preciso buscar ajuda".