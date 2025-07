Qual é o melhor momento para colocar ponto final em seus investimentos?

A decisão deve levar em conta o horizonte de investimento e a estratégia da carteira. "Se estou investindo na renda fixa de olho no longo prazo , não interessa muito a conjuntura. Eu vou ter sempre títulos indexados à inflação, que é o maior risco a ser mitigado", explica o professor do Insper.

Já nas ações, é importante observar o comportamento dos grandes investidores. É o caso dos fundos de investimento. "Se esses investidores institucionais estão vendendo de forma significativa, isso pode indicar que a visão do mercado sobre a empresa piorou", afirma Takahashi.

Fique atento à marcação a mercado

Os títulos de renda fixa, como Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+ ou mesmo títulos privados, sofrem variações. Muitas vezes o investidor vê esses papéis oscilarem para baixo e entra em pânico ao achar que está perdendo dinheiro.

Por isso é importante entender o que é marcação a mercado. É um mecanismo que ajusta o valor dos títulos de renda fixa diariamente com base nas taxas de juros. Isso significa que, mesmo que um título tenha uma rentabilidade contratada, ele pode aparecer com valor menor temporariamente - é o valor que ele teria se fosse vendido naquele momento, diz Rocha. A rentabilidade contratada com comprar o título será honrada no vencimento, se o papel for mantido até o fim.

Um exemplo prático: os investidores que compraram Tesouro Prefixado em 2020, com juros baixos, viram o título se desvalorizar com a alta da taxa Selic nos anos seguintes. Quem vendeu no pânico teve prejuízo. Já quem entendeu o funcionamento da marcação a mercado e segurou até o vencimento, ou aproveitou a alta recente no preço dos papéis, teve retorno positivo.