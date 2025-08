Bitcoin cai mais de 3% e abre agosto sob pressão: o que esperar

Após atingir uma nova máxima histórica em julho, o Bitcoin iniciou agosto sob pressão e já acumula perdas de 3,7%. Às 16h14 desta segunda-feira (4), a maior criptomoeda do mercado era negociada a US$ 115,5 mil - uma retração de cerca de 5,95% em relação ao pico recente, de US$ 122,8 mil. O recuo é atribuído por analistas a um movimento natural de correção, em meio à realização de lucros, incertezas regulatórias nos Estados Unidos e movimentações de grandes investidores.

O que aconteceu

O mercado de criptoativos bateu recordes no mês de julho. O Bitcoin, primeira e maior criptomoeda em valor de mercado, registrou nova máxima histórica no dia 14 daquele mês, a US$ 122.800, ou R$ 676.173,640. No período, de acordo com dados plataforma agregadora de preços Coingecko, o BTC acumulou um ganho de 10% e encerrou o período negociado a US$ 116.500.

Início de mês em queda. Na sexta-feira (1º), o Bitcoin abriu o mês em queda de 3,54%, negociada por volta dos US$ 113 mil. Mais de US$ 1 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas no mercado cripto que ampliou as perdas no sábado (2), quando o ativo atingiu um fundo de US$ 112,2 mil.