Bitcoin, ethereum e além: como montar uma carteira cripto equilibrada
O cripto virou pop. Deixou de ser coisa de nerd ou possível esquema de pirâmide para entrar no radar de grandes gestoras, no portfólio de investidores de varejo e institucionais e até na tesouraria de empresas de capital aberto. Mas será que também faz sentido para quem tem pouca experiência no mercado financeiro?
A maioria dos analistas diz que sim — desde que respeitado o perfil de cada investidor. Como se trata de uma classe de ativos com maior risco e altamente volátil, a recomendação é investir apenas o que se está disposto a perder e limitar a exposição a, no máximo, 5% da carteira.
"No longo prazo, ter bitcoin (BTC) e exposição a cripto com a carteira balanceada e bem montada de criptoativos tende a melhorar alguns índices de volatilidade e retorno. Mas, no curto prazo, o mercado de cripto é mais volátil do que os outros. Então, sugiro entre 1% e 5%, sendo balanceado de acordo com o apetite a risco do investidor", afirma Luiz Pedro Andrade, sócio e analista da consultoria Nord Investimentos.
Valter Rebelo, diretor de cripto da consultoria de investimentos Empiricus Research, concorda. "Para quem não tem uma estratégia de timing de mercado, 5% é um bom começo. Estamos falando de uma regra prática, não de uma ciência exata. Se você tiver uma estratégia, pode se permitir assumir mais risco", afirmou.
Ponto de partida: bitcoin
A principal criptomoeda do mercado é o bitcoin. Criado no fim de 2008, a moeda — que completa 17 anos em outubro — conquistou gestoras de renome, como a gigante BlackRock, além do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até então um crítico das criptomoedas.
Para analistas, quem está começando deve começar com uma exposição maior ao BTC. "O ponto de partida para montar um portfólio cripto ainda é o bitcoin, que representa mais de 60% do mercado e continua sendo o principal ativo do setor. A partir dele, a alocação deve variar conforme o perfil de risco do investidor", diz Rony Szuster, diretor de pesquisa sobre cripto no Mercado Bitcoin (MB).
E as altcoins?
Segundo Andrade, da Nord, a exposição a altcoins — termo usado para identificar qualquer criptomoeda que não seja o bitcoin — deve ser feita de forma gradual, conforme o investidor ganha conhecimento. "Escolher um projeto de criptoativos é uma tarefa complicada, pois tem muita informação desencontrada", afirma.
Entre as altcoins mais citadas para quem está começando estão o ethereum (ETH), segundo maior ativo digital do mercado, e a solana (SOL), a sexta maior. Ambas já são consolidadas e com boa liquidez.
O que analisar nos projetos cripto?
Para avaliar uma criptomoeda, especialistas recomendam observar diversos fatores que indicam sua sustentabilidade e potencial de valorização. Um dos principais é seu tokenomics — ou seja, o conjunto de regras e características de um token do ponto de vista econômico —, que envolve emissão, queima (processo de remover criptos de circulação), inflação, oferta circulante e valor de mercado.
Também entram na conta: qualidade da equipe por trás do projeto cripto, engajamento da comunidade e métricas de uso, como número de carteiras ativas, receita, volume de transações e taxas. Para decisões de curto prazo, a análise técnica pode complementar.
"Essa análise combinada nos ajuda a montar portfólios mais equilibrados, com exposição à inovação, mas sempre respeitando o perfil de risco de cada investidor", afirma Szuster, do MB.
Rebelo, da Empiricus, disse que, além dos fundamentos dos projetos, analisa também fatores de momento e de reversão à média, que basicamente mostram o comportamento recente dos ativos. "Isso mostra para a gente, quando fazemos um screening (ou seja, pegar os dados de centenas de criptoativos e colocar em um gráfico), para onde olhar e o que está mais interessante agora", diz.
Como montar a carteira cripto ideal?
Dentro dos 5% sugeridos para cripto, Rebelo recomenda que um investidor conservador aloque 80% em bitcoin, 10% em ethereum e o restante em outras altcoins já verificadas. Já uma carteira mais agressiva pode ter 60% em bitcoin, 20% em ethereum e 20% em altcoins da lista das 50 maiores.
Já o MB propõe três composições de carteira de criptomoedas. Na conservadora, os recursos separados para a aplicação nesse tipo de ativo devem ser divididos em: 45% de bitcoin e os outros 55% divididos entre ethereum e solana. Na moderada, 36% ficam em bitcoin, 33% em ethereum e solana, e os 31% restantes, em altcoins menores. Na arrojada, 32% devem ficar em bitcoin, 28%, entre ethereum e solana, e 40%, em altcoins de menor capitalização.
Melhor investir tudo de uma vez ou aos poucos?
A estratégia mais indicada pelos especialistas é o DCA (Dollar Cost Averaging) — ou seja, fazer aportes periódicos em vez de investir tudo de uma vez. "É a melhor forma de se expor ao mercado e, ao mesmo tempo, se proteger da volatilidade. Assim, você compra em diferentes preços e não fica exposto a um preço único e a volatilidade a partir disso", diz Andrade, da Nord.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.