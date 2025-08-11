Bitcoin, ethereum e além: como montar uma carteira cripto equilibrada

O cripto virou pop. Deixou de ser coisa de nerd ou possível esquema de pirâmide para entrar no radar de grandes gestoras, no portfólio de investidores de varejo e institucionais e até na tesouraria de empresas de capital aberto. Mas será que também faz sentido para quem tem pouca experiência no mercado financeiro?

A maioria dos analistas diz que sim — desde que respeitado o perfil de cada investidor. Como se trata de uma classe de ativos com maior risco e altamente volátil, a recomendação é investir apenas o que se está disposto a perder e limitar a exposição a, no máximo, 5% da carteira.

"No longo prazo, ter bitcoin (BTC) e exposição a cripto com a carteira balanceada e bem montada de criptoativos tende a melhorar alguns índices de volatilidade e retorno. Mas, no curto prazo, o mercado de cripto é mais volátil do que os outros. Então, sugiro entre 1% e 5%, sendo balanceado de acordo com o apetite a risco do investidor", afirma Luiz Pedro Andrade, sócio e analista da consultoria Nord Investimentos.