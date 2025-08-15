Tesouro Direto: popularidade recorde com juros altos e educação financeira

O número de investidores que compra títulos da dívida pública pelo programa Tesouro Direto chegou em junho deste ano ao recorde histórico: aproximadamente 3.030.000. O volume total investido também vem crescendo: nos seis primeiros meses de 2025, subiu 14,3% ante o mesmo período de 2024, para R$ 169,9 bilhões.

Para os especialistas, o principal catalisador desse movimento é a taxa básica de juros brasileira. Ainda que o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) tenha, em sua última reunião, interrompido o aperto monetário, a taxa Selic continua no patamar mais alto desde julho de 2006, de 15% ao ano — e assim deve continuar pelo menos até dezembro.

Mas existem outras razões para o avanço desse produto, além da segurança e da baixa volatilidade.