Assine UOL
Só para assinantesAssine UOL
EconomiaFinanças pessoaisInvestimentos

Rondando recorde histórico, Bolsa brasileira segue com perspectiva positiva

Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)
Salão da Bolsa brasileira, a B3
Salão da Bolsa brasileira, a B3 Imagem: Divulgação/B3

A Bolsa de Valores brasileira vem subindo desde janeiro, atingiu o recorde histórico em julho e continua operando perto desse nível. O cenário para o mercado acionário do país segue positivo, na opinião dos especialistas, diante da crescente expectativa de que a taxa de juros pode cair antes do previsto.

Onde a Bolsa está

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, terminou a sexta-feira (15) praticamente estável em relação à vespera, aos 136.340 pontos. Neste ano, acumula alta de 13,4%.

A Bolsa chegou ao seu recorde histórico em 3 de julho, quando atingiu 141.263 pontos. Desde então, caiu até os 132.129 pontos, em 27 de julho, e voltou a subir.

As maiores preocupações dos investidores nas últimas semanas diziam respeito ao impacto do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Em 9 de julho, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou uma taxa extra de importação de 40% sobre os produtos brasileiros, os quais desde abril já tinham uma alíquota mínima de 10% estabelecida indiscriminadamente.

No entanto, a inclusão de muitas mercadorias em uma lista de exceções do tarifaço, no início de agosto, reduziu bastante o impacto esperado, o que minimizou a ansiedade do mercado. Muitos bens ficaram só com a taxa básica de 10%, e algumas empresas listadas na Bolsa, como a JBS, já conseguiram reorganizar a produção e as vendas para driblar o tarifaço. Nas útimas quatro semanas, a projeção média para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2025 foi cortada em apenas 0,02 ponto percentual, de 2,23% para 2,21%, pelos analistas ouvidos semanalmente na pesquisa Focus do Banco Central.

Para onde a Bolsa vai

Ao mesmo tempo em que o medo do tarifaço diminui, aumentam as apostas em uma redução da taxa de juros no Brasil por causa da desaceleração da inflação. Divulgado na terça (12), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrou alta de 0,26% dos preços em julho, menos do que os 0,37% esperados pelos economistas. Há quatro semanas, a previsão da pesquisa Focus era de que o IPCA terminaria o ano em 5,17%; agora, está em 5,05%. A taxa básica de juros Selic se encontra em 15% ao ano.

Embora tenha havido uma leve aceleração em relação a junho (0,24%), a surpresa de queda em relação ao consenso foi bem recebida pelo mercado. O dado reforça a tese de desinflação [...], refletindo a percepção de um cenário mais controlável para a inflação e, potencialmente, um espaço para a retomada do ciclo de cortes da Selic, embora a inflação continue consideravelmente acima da meta do BC.
Paula Zogbi, estrategista-chefe da corretora de câmbio Nomad, em relatório a clientes

Também estão aumentando as apostas em um corte de juros nos EUA, o que ajudaria a Bolsa brasileira. Na mesma terça (12), saiu o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) americano, que indicou alta de 0,2% dos preços em julho, em linha com as projeções do mercado. Os juros nos EUA estão na faixa de 4,25%-4,5% ao ano.

Continua após a publicidade

Quando os juros caem, reduz-se a atratividade dos investimentos em renda fixa, e as aplicações em ativos de maior risco, como as ações de empresas negociadas em Bolsa, são favorecidas. Muitos investidores estão se antecipando a esse movimento e aproveitando para comprar ações, daí o Ibovespa se encontrar tão perto do recorde.

Dá para começar a enxergar um corte de juros no Brasil no ano que vem. A Selic pode cair, talvez, a partir do segundo trimestre do ano que vem, e acho que isso começa a entrar já no horizonte, no comportamento [do investidor].
Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master

A queda de juros é boa notícia para os negócios das empresas em geral, que ficam com um custo menor de crédito para ampliar os negócios, e para alguns setores da Bolsa em particular, como o varejo. As companhias que dependem mais de financiamento aos clientes para vender, como as do setor imobiliário e de bens de consumo mais caros, são as que mais ganham em um cenário de juros mais baixos.

Apesar de o horizonte estar mais favorável para a Bolsa, o investidor não deve ignorar os riscos no caminho, como a possibilidade de novas sanções comerciais por parte de Trump. É preciso acompanhar sempre o noticiário de perto a fim de ajustar a carteira de investimentos conforme as perspectivas mudarem.

Este material não é um relatório de análise, recomendação de investimento ou oferta de valor mobiliário. Este conteúdo é de responsabilidade do corpo jornalístico do UOL Economia, que possui liberdade editorial. Quaisquer opiniões de especialistas credenciados eventualmente utilizadas como amparo à matéria refletem exclusivamente as opiniões pessoais desses especialistas e foram elaboradas de forma independente do Universo Online S.A.. Este material tem objetivo informativo e não tem a finalidade de assegurar a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de riscos. Os produtos de investimentos mencionados podem não ser adequados para todos os perfis de investidores, sendo importante o preenchimento do questionário de suitability para identificação de produtos adequados ao seu perfil, bem como a consulta de especialistas de confiança antes de qualquer investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura e não está isenta de tributação. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, a depender de condições de mercado, podendo resultar em perdas. O Universo Online S.A. se exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos que venham a decorrer da utilização deste material.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.