Rondando recorde histórico, Bolsa brasileira segue com perspectiva positiva
A Bolsa de Valores brasileira vem subindo desde janeiro, atingiu o recorde histórico em julho e continua operando perto desse nível. O cenário para o mercado acionário do país segue positivo, na opinião dos especialistas, diante da crescente expectativa de que a taxa de juros pode cair antes do previsto.
Onde a Bolsa está
O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, terminou a sexta-feira (15) praticamente estável em relação à vespera, aos 136.340 pontos. Neste ano, acumula alta de 13,4%.
A Bolsa chegou ao seu recorde histórico em 3 de julho, quando atingiu 141.263 pontos. Desde então, caiu até os 132.129 pontos, em 27 de julho, e voltou a subir.
As maiores preocupações dos investidores nas últimas semanas diziam respeito ao impacto do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Em 9 de julho, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou uma taxa extra de importação de 40% sobre os produtos brasileiros, os quais desde abril já tinham uma alíquota mínima de 10% estabelecida indiscriminadamente.
No entanto, a inclusão de muitas mercadorias em uma lista de exceções do tarifaço, no início de agosto, reduziu bastante o impacto esperado, o que minimizou a ansiedade do mercado. Muitos bens ficaram só com a taxa básica de 10%, e algumas empresas listadas na Bolsa, como a JBS, já conseguiram reorganizar a produção e as vendas para driblar o tarifaço. Nas útimas quatro semanas, a projeção média para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2025 foi cortada em apenas 0,02 ponto percentual, de 2,23% para 2,21%, pelos analistas ouvidos semanalmente na pesquisa Focus do Banco Central.
Para onde a Bolsa vai
Ao mesmo tempo em que o medo do tarifaço diminui, aumentam as apostas em uma redução da taxa de juros no Brasil por causa da desaceleração da inflação. Divulgado na terça (12), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrou alta de 0,26% dos preços em julho, menos do que os 0,37% esperados pelos economistas. Há quatro semanas, a previsão da pesquisa Focus era de que o IPCA terminaria o ano em 5,17%; agora, está em 5,05%. A taxa básica de juros Selic se encontra em 15% ao ano.
Embora tenha havido uma leve aceleração em relação a junho (0,24%), a surpresa de queda em relação ao consenso foi bem recebida pelo mercado. O dado reforça a tese de desinflação [...], refletindo a percepção de um cenário mais controlável para a inflação e, potencialmente, um espaço para a retomada do ciclo de cortes da Selic, embora a inflação continue consideravelmente acima da meta do BC.
Paula Zogbi, estrategista-chefe da corretora de câmbio Nomad, em relatório a clientes
Também estão aumentando as apostas em um corte de juros nos EUA, o que ajudaria a Bolsa brasileira. Na mesma terça (12), saiu o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) americano, que indicou alta de 0,2% dos preços em julho, em linha com as projeções do mercado. Os juros nos EUA estão na faixa de 4,25%-4,5% ao ano.
Quando os juros caem, reduz-se a atratividade dos investimentos em renda fixa, e as aplicações em ativos de maior risco, como as ações de empresas negociadas em Bolsa, são favorecidas. Muitos investidores estão se antecipando a esse movimento e aproveitando para comprar ações, daí o Ibovespa se encontrar tão perto do recorde.
Dá para começar a enxergar um corte de juros no Brasil no ano que vem. A Selic pode cair, talvez, a partir do segundo trimestre do ano que vem, e acho que isso começa a entrar já no horizonte, no comportamento [do investidor].
Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master
A queda de juros é boa notícia para os negócios das empresas em geral, que ficam com um custo menor de crédito para ampliar os negócios, e para alguns setores da Bolsa em particular, como o varejo. As companhias que dependem mais de financiamento aos clientes para vender, como as do setor imobiliário e de bens de consumo mais caros, são as que mais ganham em um cenário de juros mais baixos.
Apesar de o horizonte estar mais favorável para a Bolsa, o investidor não deve ignorar os riscos no caminho, como a possibilidade de novas sanções comerciais por parte de Trump. É preciso acompanhar sempre o noticiário de perto a fim de ajustar a carteira de investimentos conforme as perspectivas mudarem.
