Rondando recorde histórico, Bolsa brasileira segue com perspectiva positiva

As maiores preocupações dos investidores nas últimas semanas diziam respeito ao impacto do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Em 9 de julho, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou uma taxa extra de importação de 40% sobre os produtos brasileiros, os quais desde abril já tinham uma alíquota mínima de 10% estabelecida indiscriminadamente.

No entanto, a inclusão de muitas mercadorias em uma lista de exceções do tarifaço, no início de agosto, reduziu bastante o impacto esperado, o que minimizou a ansiedade do mercado. Muitos bens ficaram só com a taxa básica de 10%, e algumas empresas listadas na Bolsa, como a JBS, já conseguiram reorganizar a produção e as vendas para driblar o tarifaço. Nas útimas quatro semanas, a projeção média para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2025 foi cortada em apenas 0,02 ponto percentual, de 2,23% para 2,21%, pelos analistas ouvidos semanalmente na pesquisa Focus do Banco Central.

Para onde a Bolsa vai

Ao mesmo tempo em que o medo do tarifaço diminui, aumentam as apostas em uma redução da taxa de juros no Brasil por causa da desaceleração da inflação. Divulgado na terça (12), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrou alta de 0,26% dos preços em julho, menos do que os 0,37% esperados pelos economistas. Há quatro semanas, a previsão da pesquisa Focus era de que o IPCA terminaria o ano em 5,17%; agora, está em 5,05%. A taxa básica de juros Selic se encontra em 15% ao ano.

Embora tenha havido uma leve aceleração em relação a junho (0,24%), a surpresa de queda em relação ao consenso foi bem recebida pelo mercado. O dado reforça a tese de desinflação [...], refletindo a percepção de um cenário mais controlável para a inflação e, potencialmente, um espaço para a retomada do ciclo de cortes da Selic, embora a inflação continue consideravelmente acima da meta do BC.

Paula Zogbi, estrategista-chefe da corretora de câmbio Nomad, em relatório a clientes

Também estão aumentando as apostas em um corte de juros nos EUA, o que ajudaria a Bolsa brasileira. Na mesma terça (12), saiu o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) americano, que indicou alta de 0,2% dos preços em julho, em linha com as projeções do mercado. Os juros nos EUA estão na faixa de 4,25%-4,5% ao ano.