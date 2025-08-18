De patinhos feios a ímãs de dinheiro: como ETFs de ethereum viraram o jogo

"Essa clareza legal, ao remover a incerteza sobre a natureza regulatória do ethereum, abriu as portas para uma nova onda de investidores, especialmente institucionais, que buscavam exposição ao ativo de forma regulamentada e mais acessível", diz Fernando Martines, diretor de pesquisa da gestora Vault Capital.

Outro fator de peso foi o avanço das discussões sobre a possibilidade de incluir o chamado staking nos ETFs de Ethereum. O staking é um mecanismo que oferece recompensas a investidores que mantêm suas criptos bloqueadas temporariamente na rede para ajudar na segurança — algo semelhante, em termos práticos, a receber juros ou dividendos.

Até o momento, os ETFs americanos não incorporam essa função, mas gestoras como BlackRock, Grayscale e Franklin Templeton solicitaram à SEC (Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) a liberação dessa ferramenta para o produto. Se aprovado, o recurso poderá reduzir custos e aumentar a rentabilidade para os investidores.

"O staking contribui para suavizar as taxas cobradas pelos ETFs, tornando o produto mais atrativo para o investidor", diz Murilo Cortina, diretor de novos negócios da gestora QR Asset Management.

"A incorporação do staking adiciona um potencial extra de retorno para o investidor, já que essa prática permite obter rendimento sobre os ativos mantidos em custódia", afirma Henry Oyama, diretor da gestora Hashdex.

Tanto a QR Capital como a Hashdex têm ETFs à vista de ether negociados na B3 que já contam com essa ferramenta. "O mercado brasileiro já está à frente nesse aspecto. Existem ETFs que realizam staking de seus ativos com o objetivo de reduzir custos para os investidores, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento e segurança das redes blockchain que oferecem essa funcionalidade", falou Oyama.