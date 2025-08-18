De patinhos feios a ímãs de dinheiro: como ETFs de ethereum viraram o jogo

Lançados há pouco mais de um ano, os ETFs (fundos negociados em bolsa) à vista de ethereum (ETH) nos Estados Unidos tiveram uma estreia discreta. Inicialmente ofuscados pelos fundos de bitcoin (BTC) — que chegaram a superar o ouro em entradas —, esses produtos atraíam pouco interesse de investidores institucionais.
No entanto, o cenário para os ETFs de ethereum — que funcionam como termômetro do interesse global, especialmente de investidores institucionais, por criptoativos — mudou no último mês. Em 20 dias consecutivos, os ETFs à vista de ethereum receberam aportes líquidos de US$ 5,39 bilhões (cerca de R$ 29,5 bilhões pelo câmbio atual), segundo dados da plataforma SoSoValue. O ETHA, fundo da gigante BlackRock, foi responsável sozinho por US$ 4,1 bilhões desse total.
Para especialistas, o movimento é explicado por uma combinação de fatores. Um dos principais foi a aprovação de uma nova estrutura regulatória federal nos Estados Unidos para o mercado cripto, com regras claras para a emissão e supervisão de stablecoins — os tokens atrelados a outras moedas, como o dólar. Muitas delas operam na rede do ethereum.
"Essa clareza legal, ao remover a incerteza sobre a natureza regulatória do ethereum, abriu as portas para uma nova onda de investidores, especialmente institucionais, que buscavam exposição ao ativo de forma regulamentada e mais acessível", diz Fernando Martines, diretor de pesquisa da gestora Vault Capital.
Outro fator de peso foi o avanço das discussões sobre a possibilidade de incluir o chamado staking nos ETFs de Ethereum. O staking é um mecanismo que oferece recompensas a investidores que mantêm suas criptos bloqueadas temporariamente na rede para ajudar na segurança — algo semelhante, em termos práticos, a receber juros ou dividendos.
Até o momento, os ETFs americanos não incorporam essa função, mas gestoras como BlackRock, Grayscale e Franklin Templeton solicitaram à SEC (Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) a liberação dessa ferramenta para o produto. Se aprovado, o recurso poderá reduzir custos e aumentar a rentabilidade para os investidores.
"O staking contribui para suavizar as taxas cobradas pelos ETFs, tornando o produto mais atrativo para o investidor", diz Murilo Cortina, diretor de novos negócios da gestora QR Asset Management.
"A incorporação do staking adiciona um potencial extra de retorno para o investidor, já que essa prática permite obter rendimento sobre os ativos mantidos em custódia", afirma Henry Oyama, diretor da gestora Hashdex.
Tanto a QR Capital como a Hashdex têm ETFs à vista de ether negociados na B3 que já contam com essa ferramenta. "O mercado brasileiro já está à frente nesse aspecto. Existem ETFs que realizam staking de seus ativos com o objetivo de reduzir custos para os investidores, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento e segurança das redes blockchain que oferecem essa funcionalidade", falou Oyama.
Preço também ajudou
Além do ambiente regulatório e da discussão sobre o staking, o bom desempenho do ethereum também influenciou os fluxos para os ETFs. Em julho, mês em que completou 10 anos, o ativo subiu cerca de 50% e chegou a se aproximar de US$ 3.800 — o maior nível desde dezembro de 2024. O movimento foi impulsionado, em parte, pelas próprias entradas nos fundos, criando um ciclo de valorização.
Entre 31 de julho e 3 de agosto, os ETFs à vista de ethereum registraram saídas líquidas de mais de US$ 600 milhões, um movimento esperado após a forte alta. Já em 4 de agosto, os produtos voltaram a atrair aportes, com entradas de US$ 72,2 milhões.
"De forma geral, após as captações massivas em produtos relacionados ao bitcoin, o mercado começou a enxergar outras tecnologias relevantes dentro do ecossistema de blockchain, principalmente na chamada 'camada de infraestrutura' e no uso de contratos inteligentes — onde o ethereum ainda é, de longe, o principal projeto", afirma Cortina, da QR Asset Management.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.