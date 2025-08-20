Prefixados ganham espaço nas carteiras com previsão de queda de juros
Com a expectativa de queda mais acentuada da inflação e o corte da taxa de juros, especialistas passaram a recomendar mais fortemente os títulos com rendimento prefixado. Os pós-fixados, no entanto, continuam recomendados como reserva de emergência para o curto prazo.
O que está acontecendo?
Quando o mercado projeta queda de inflação e corte de juros, como atualmente, os investimentos pós-fixados, atrelados ao CDI ou à Selic, se tornam menos atraentes, dada a percepção de que passarão a render menos dentro de alguns meses. Os prefixados, por outro lado, asseguram um rendimento vantajoso vinculado às taxas atuais, segundo analistas.
Após quatro anos e meio de política fiscal agressiva do Banco Central, o mercado agora prevê que a taxa Selic se manterá nos atuais 15% ao ano até o final de 2025 para então cair a 12,5% ao ano no final de 2006, segundo o boletim Focus do Banco Central divulgado na segunda-feira (18). Já a inflação deve fechar 2025 em 4,95%.
"As posições prefixadas tendem a alcançar maior ganho, principalmente as mais longas. O que vale a pena é optar pelas taxas de IPCA+7%, prêmios 'gordos', e levar o título até o vencimento na estratégia de aposentadoria. No curto prazo, a ideia é deixar a carteira com 25% em prefixado mais longo e 75% em pós-fixado com indexador CDI", destaca André Perfeito, economista-chefe da consultoria APCE.
Títulos pré e prazos mais longos
Recentemente, a XP fez pequenas mudanças na carteira de renda fixa que recomenda a seus clientes, aumentando a exposição em prefixados e ampliando o prazo médio dos investimento de dois para três anos. "A queda dos juros a partir de 2026 já está no nosso radar. A preferência é por ativos indexados ao IPCA, principalmente para os prazos mais longos, o que protege a carteira contra a perda do poder de compra ao longo do tempo", afirma a chefe de renda fixa da empresa, Camilla Dolle.
Para ela, "os ativos atrelados ao IPCA [inflação] continuam sendo boas opções", e para os prazos mais curtos o CDI também é um bom índice.
Dolle faz um lembrete ao investidor: quanto mais longo é o prazo de um papel, mais imponderáveis são seus resultados. "É preciso lembrar que, no ano que vem, haverá eleição presidencial no Brasil, o que pode mexer nas expectativas dos agentes econômicos", observa.
Para emergências, reservas em pós-fixados
Bruna Pacheco, especialista em investimentos e sócia da GT Capital, também vem priorizando os investimentos prefixados. "Para o médio e longo prazo, acredito em debêntures incentivadas [títulos de dívida isentos de impostos], CRIs e CRAs [certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, respectivamente] com boa qualidade de crédito, equilibrando retorno e risco de crédito", explica ela. "Ainda assim, vale manter algo em pós-fixado curto [CDB com liquidez diária, Tesouro Selic] para oportunidades ou imprevistos e como reserva estratégica."
Já Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos, o investidor pode aproveitar um cenário que ainda é de juros altos e inflação acima da meta. Por isso, na opinião dele, rever a carteira de renda fixa é válido, desde que feito de forma estratégica.
"Pensando no horizonte do curto a médio prazo, o Tesouro Prefixado com vencimentos entre 2026 e 2027, especialmente aqueles com taxa já negociada acima de 10% ao ano ou mais, pode ser o indicado. O investidor trava em uma boa remuneração e fica protegido de flutuações maiores."
Segundo Partzlaff, o Tesouro Selic é ideal como reserva para oportunidades, porque acompanha a inflação e tem bastante liquidez em um cenário em que os cortes só começariam em 2026. Ele destaca também os CDBs pós-fixados atrelados ao CDI, com rendimento próximo à Selic, "especialmente se o investidor conseguir prazos curtos (menos de um ano), o que oferece flexibilidade".
Outras ferramentas lembradas pelo especialista são os LCIs e LCAs pós-fixadas ou híbridas (CDI mais percentual) com prazos curtos e médios, que ainda protegem contra inflação e oferecem bom rendimento atualmente, além de serem isentas de IR. "Mas atenção à liquidez: a ideia é aproveitar a Selic alta hoje, mas estar pronto para resgatar rapidamente ou rolar o investimento se os juros começarem a cair no futuro. E isso deve ocorrer só a partir de janeiro de 2026, conforme a expectativa de mercado."
