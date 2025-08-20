Prefixados ganham espaço nas carteiras com previsão de queda de juros

"As posições prefixadas tendem a alcançar maior ganho, principalmente as mais longas. O que vale a pena é optar pelas taxas de IPCA+7%, prêmios 'gordos', e levar o título até o vencimento na estratégia de aposentadoria. No curto prazo, a ideia é deixar a carteira com 25% em prefixado mais longo e 75% em pós-fixado com indexador CDI", destaca André Perfeito, economista-chefe da consultoria APCE.

Títulos pré e prazos mais longos

Recentemente, a XP fez pequenas mudanças na carteira de renda fixa que recomenda a seus clientes, aumentando a exposição em prefixados e ampliando o prazo médio dos investimento de dois para três anos. "A queda dos juros a partir de 2026 já está no nosso radar. A preferência é por ativos indexados ao IPCA, principalmente para os prazos mais longos, o que protege a carteira contra a perda do poder de compra ao longo do tempo", afirma a chefe de renda fixa da empresa, Camilla Dolle.

Para ela, "os ativos atrelados ao IPCA [inflação] continuam sendo boas opções", e para os prazos mais curtos o CDI também é um bom índice.

Dolle faz um lembrete ao investidor: quanto mais longo é o prazo de um papel, mais imponderáveis são seus resultados. "É preciso lembrar que, no ano que vem, haverá eleição presidencial no Brasil, o que pode mexer nas expectativas dos agentes econômicos", observa.

Para emergências, reservas em pós-fixados

Bruna Pacheco, especialista em investimentos e sócia da GT Capital, também vem priorizando os investimentos prefixados. "Para o médio e longo prazo, acredito em debêntures incentivadas [títulos de dívida isentos de impostos], CRIs e CRAs [certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, respectivamente] com boa qualidade de crédito, equilibrando retorno e risco de crédito", explica ela. "Ainda assim, vale manter algo em pós-fixado curto [CDB com liquidez diária, Tesouro Selic] para oportunidades ou imprevistos e como reserva estratégica."