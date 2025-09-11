Assine UOL
Mega-Sena: Quanto R$ 55 milhões rendem todo mês na poupança e no Tesouro

Colaboração para o UOL, em Campinas (SP)
Aposta na Mega-Sena
Aposta na Mega-Sena Imagem: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia hoje um prêmio estimado em R$ 55 milhões. Quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de renda fixa?

Poupança

Os R$ 55 milhões dariam aproximadamente R$ 358 mil mensais na poupança (considerando que todo mês o investidor saque o rendimento obtido). O rendimento é isento de pagamento de Imposto de Renda.

Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA+ com resgate em 2050 oferece o equivalente a R$ 371 mil a cada 30 dias, descontado o Imposto de Renda. O cálculo leva em consideração o retorno dos últimos 12 meses. Atualmente, a taxa de rentabilidade é a inflação mais 7,1% ao ano.

CDB

O CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) renderia R$ 499 mil a cada 30 dias. O montante também considera o desconto do Imposto de Renda.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic 2028, que oferece remuneração anual de Selic + 0,05%, renderia aproximadamente R$ 499 mil todo mês, já descontado o Imposto de Renda de 22,5%. O IR diminui à medida que o recurso é aplicado, chegando a 15% após dois anos.

A reportagem consultou Aline Soaper, educadora financeira, que fez os cálculos levando em conta a taxa Selic e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O valor do prêmio divulgado pela Caixa já inclui o desconto de 30% de Imposto de Renda.

O cálculo do rendimento no Tesouro é teórico, pois o limite de aplicação é de R$ 1 milhão por mês por investidor.

