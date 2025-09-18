Mega-Sena: Quanto R$ 33 milhões rendem todo mês na poupança e no Tesouro
A Mega-Sena sorteia hoje um prêmio estimado em R$ 33 milhões. Quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de renda fixa?
Poupança
Os R$ 33 milhões dariam aproximadamente R$ 188 mil mensais na poupança (considerando que todo mês o investidor saque o rendimento obtido). O rendimento é isento de pagamento de Imposto de Renda.
Tesouro IPCA+
O Tesouro IPCA+ com resgate em 2050 oferece o equivalente a R$ 250 mil a cada 30 dias, descontado o Imposto de Renda. O cálculo leva em consideração o retorno dos últimos 12 meses. Atualmente, a taxa de rentabilidade é a inflação mais 7% ao ano.
CDB
O CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) renderia R$ 297 mil a cada 30 dias. O montante também considera o desconto do Imposto de Renda.
Tesouro Selic
O Tesouro Selic 2028, que oferece remuneração anual de Selic + 0,05%, renderia aproximadamente R$ 300 mil todo mês, já descontado o Imposto de Renda de 22,5%. O IR diminui à medida que o recurso é aplicado, chegando a 15% após dois anos.
A reportagem consultou Marcos Edison Griebeler, assessor de negócios da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, que fez os cálculos levando em conta a taxa Selic e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
O valor do prêmio divulgado pela Caixa já inclui o desconto de 30% de Imposto de Renda.
O cálculo do rendimento no Tesouro é teórico, pois o limite de aplicação é de R$ 1 milhão por mês por investidor.
