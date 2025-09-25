Mega-Sena: Quanto R$ 54 milhões rendem todo mês na poupança e no Tesouro

A Mega-Sena sorteia hoje um prêmio estimado em R$ 54 milhões. Quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de renda fixa?

Poupança

Os R$ 54 milhões dariam aproximadamente R$ 307 mil mensais na poupança (considerando que todo mês o investidor saque o rendimento obtido). O rendimento é isento de pagamento de Imposto de Renda.

Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA+ com resgate em 2050 oferece o equivalente a R$ 412 mil a cada 30 dias, descontado o Imposto de Renda. O cálculo leva em consideração o retorno dos últimos 12 meses. Atualmente, a taxa de rentabilidade é a inflação mais 7% ao ano.