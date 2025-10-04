Mega-Sena: Quanto R$ 12 milhões rendem todo mês na poupança e no Tesouro

A Mega-Sena sorteia hoje um prêmio estimado em R$ 12 milhões. Quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de renda fixa?

Poupança

Os R$ 12 milhões dariam aproximadamente R$ 76 mil mensais na poupança (considerando que todo mês o investidor saque o rendimento obtido). O rendimento é isento de pagamento de Imposto de Renda.

CDB

O CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) renderia R$ 94,7 mil a cada 30 dias. O montante também considera o desconto do Imposto de Renda.