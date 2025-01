As ações da empresa de gestão ambiental Ambipar (AMBP3) foram as que mais subiram na Bolsa de Valores de São Paulo no ano passado. Após iniciar 2024 na casa dos R$ 15, os ativos tiveram uma valorização de 700% e estão cotados agora a R$ 125. O UOL conversou com especialistas para saber se ainda existe potencial de valorização para esse papel. Por que subiu? A valorização da ação da Ambipar em 2024 faz os olhos de muitos investidores brilhar, mas pode representar uma cilada. O motivo é que ninguém sabe realmente por que as ações subiram. No meio do ano passado, o acionista controlador, Tércio Borlenghi Junior, aumentou sua participação de 67% para 73% após follow-on (oferta secundária de papéis no mercado). Também houve a recompra de 11,7 milhões de ações (7% do total) por parte da empresa. Em agosto, o fundo acionista Trustee adquiriu 15% do total de ações. Na época, as ações valiam R$ 109. Em 16 de outubro, conforme fato relevante da Ambipar, a Trustee vendeu parte de seus papéis e passou a deter 11,89% do total. Naquele momento, os ativos já estavam valendo R$ 138. A Trustee, conforme informações de mercado, tem participação do empresário Nelson Tanure. O fundo não comentou essa informação. Essas movimentações explicam boa parte da valorização. "Mas não respondem porque a ação continua valorizada. A empresa é sólida, mas não tem fundamento para se valorizar tanto, por tanto tempo", diz o trader independente e influencer Ricardo Brasil. Perspectivas O balanço da empresa é relativamente saudável. A Ambipar encerrou o terceiro trimestre de 2024 com uma receita líquida recorde de R$ 2,1 bilhões — um crescimento de 79,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo seu balanço publicado. No entanto, a empresa acumula prejuízo de R$ 284,543 milhões. Há indicadores de mercado que acendem um sinal de alerta. O primeiro deles é um indicador financeiro que mostra a relação entre o valor de mercado da companhia e o valor de seu patrimônio físico. No caso da Ambipar, ele é considerado alto demais: 11,8%. Outras empresas do mesmo setor de utilidade pública/água e saneamento têm múltiplos que variam de 0,73% a 4,15%. Geralmente, um múltiplo desse tipo muito alto é comum a empresas que prometem grande crescimento no futuro. Mas também indica especulação com a ação. Para Brasil, o caso da Ambipar se encaixa melhor na segunda hipótese. É por isso que grandes bancos estão deixando de fazer a cobertura da ação — outro sinal de cuidado. "Nossa recomendação sobre a Ambipar está agora sob revisão, seguindo o desempenho recente e atualizações sobre a tese de investimento. A empresa recentemente fez mudanças em cargos de alta gerência e também aprimorou a divulgação de números operacionais para seus segmentos de negócios", disse a equipe de analistas do Itaú BBA em relatório a clientes publicado em novembro. Fizeram o mesmo a XP e o Bank of America. O único que continua analisando a ação é o Bradesco BBI, que tem recomendação neutra (o que significa melhor não comprar, nem vender). Em novembro do ano passado, no site em que a empresa mostra sua cobertura de analistas, três das sete empresas que cobriam a ação indicam que o preço alvo (estimativa) para o preço do ativo em 12 meses poderia chegar a algo entre R$ 21 e R$ 27,50 — ou seja, uma queda de no mínimo 78%.