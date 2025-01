O Tesouro Direto é um dos investimentos mais indicados pelos especialistas para quem quer começar a acumular patrimônio ou ter uma reserva de emergência, pela facilidade de aplicação e segurança. Com todo o processo realizado online, comprar um título público é como emprestar dinheiro para o governo brasileiro. A principal vantagem é ter noção do retorno já na hora da aplicação. Veja como simular os ganhos. Opções de títulos para investir Os papéis se dividem de acordo com o índice de retorno. Existem os títulos prefixados, pós-fixados e os híbridos, que dão previsibilidade de quanto o investidor vai resgatar após a data de vencimento. Prefixados não consideram o IR, e o valor total é retirado apenas no vencimento. Já os pós-fixados são atrelados a um indexador que varia. Então, o retorno depende disso. Os híbridos misturam as duas opções. Hoje, é possível investir em: Tesouro Prefixado, Tesouro Prefixado com juros semestrais, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+ e Tesouro Educa+. Todos são investimentos de renda fixa e não possuem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). É um tipo de investimento muito acessível. O valor mínimo para comprar um título é de R$ 30, variando de acordo com qual tipo de título quer investir. Antes de tudo, escolha o seu título Site disponibiliza ferramenta para ajudar a selecionar qual título combina mais com os seus objetivos. É feito uma série de perguntas para filtrar as características, como objetivo ao investir, por quanto tempo quer deixar o dinheiro aplicado e como pretende receber o valor. Depois, mostra as opções com as principais informações. Aparece na tela o tempo, prazo de vencimento e qual a rentabilidade do produto financeiro. O terceiro passo é simular com o título desejado. Mas vale lembrar que as simulações são baseadas em projeções de mercado, ou seja, isso não garante os resultados futuros. Reprodução () O que preciso fazer para investir? A primeira coisa é ter ou abrir uma conta em uma corretora. A dica é optar em uma que não cobre taxa de custódia e que seja uma instituição regularizada, obedecendo os padrões do mercado. Após isso, peça o cadastro junto ao Tesouro Nacional. Finalizando o cadastro, receberá um email com uma senha provisória para acessar a área restrita do site. Não esqueça de trocar por uma nova senha no primeiro acesso. Com o título recolhido e valor que vai investir, é só transferir a quantia para a sua instituição financeira. Depois, na plataforma da sua corretora, dê a ordem de compra e acompanhe. Um profissional da área faz a diferença. Para ter um planejamento e evitar dor de cabeça, vale contar com um assessor de investimentos que orienta as decisões a serem tomadas para não cair no prejuízo. Simulação A simulação do Tesouro Direto é instantânea. Basta preencher as informações pedidas no site para que apareça na tela o resultado. No caso dos Tesouros Prefixados, Tesouros Pós-fixados, Tesouro IPCA+ e Tesouro Selic, uma informação basta. É só colocar qual será o aporte inicial e quanto pretende investir por mês ou dizer quanto quer resgatar no futuro. Renda+ pede outras informações para simular. Como idade, com quantos anos quer se aposentar, qual a renda extra que quer ter e quanto possui para investir agora. E Educa+ também, por ser específico para a educação. É preciso preencher com idade, idade em que começará a faculdade, renda mensal pretendida para educação e investimento inicial. Exemplo de como simular O investidor pode simular aplicação em todos os títulos disponíveis no Tesouro Direto. Além disso, é uma plataforma gratuita e pode ser utilizada quantas vezes o interessado quiser. Também possui uma central de atendimento e uma lista de bancos e corretoras habilitados. Para ilustrar o passo-a-passo de uma simulação, vamos usar o Tesouro IPCA+. A vantagem é que sempre haverá um ganho real, por ser um título indexado à inflação, ou seja, mantendo o poder de compra no futuro. Tesouro IPCA+ com maior rentabilidade na primeira semana de novembro de 2024 é o Tesouro IPCA+ 2029. Com investimento mínimo de R$ 32,12, vencimento em 15/5/2029 e rentabilidade anual de IPCA + 6,99%. Selecione o título que quer investir, no caso, Tesouro IPCA+ 2029: Reprodução () Opte entre as duas opções, aqui vamos de 'quanto quero investir hoje': Reprodução () Depois, vamos dar um aporte inicial e um investimento mensal de R$ 100: Reprodução () Pronto, a simulação já aparece e com os descontos, o Imposto de Renda e taxa da B3: Reprodução () Há também o comparativo com os outros títulos e tipos de investimentos, assim pode ver qual opção é melhor com o mesmo valor investido: Reprodução ()