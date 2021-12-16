A Bolsa brasileira subiu 1,17% na última sexta-feira (5) e encerrou o pregão aos 142.639 pontos, renovando sua máxima histórica de fechamento. O movimento foi impulsionado pelo relatório de empregos de agosto nos Estados Unidos, o payroll, que mostrou criação de vagas muito abaixo do esperado e reforçou as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste mês. A última máxima histórica havia sido registrada há uma semana, quando o índice terminou aos 141.422 pontos. O payroll, relatório de empregos que é a principal métrica do mercado de trabalho no país, indicou que a economia dos EUA criou 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos. Os analistas esperavam em média um saldo positivo de 75 mil vagas, com alguns chegando a falar em 104 mil. Com a atividade econômica mais fraca, cresce a expectativa de corte de juros nos EUA ainda neste mês. Em agosto, o presidente do Fed (banco central dos EUA), Jerome Powell, levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro. A expectativa favoreceu a desvalorização do dólar e a alta na Bolsa brasileira e de outros mercados. Como as aplicações de renda fixa no mercado norte-americano ficam menos atraentes se os juros básicos recuam, os grandes investidores passam a procurar boas alternativas em outros lugares do mundo, aceitando correr mais risco. Para comprar ações de empresas brasileiras na B3, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais no mercado local, o que derruba as cotações da moeda americana. O eventual corte de juros anima investidores não só do Brasil, mas de boa parte do mundo, porque ele desincentiva investimentos na renda fixa americana. Como os EUA são a maior economia, naturalmente, eles atraem muito mais investimentos, porque quase todo mundo tem negócio com eles, se os Estados Unidos quebrassem, o mundo inteiro iria junto. Por isso a leitura de que menos incentivo para investir na renda fixa solta mais dinheiro para renda variável.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos O FedWatch, ferramenta do CME Group, indica que o mercado financeiro já aposta em novos cortes nos juros para os próximos três meses. Para a reunião de outubro, as chances são de 68,8% de que a taxa estará no intervalo entre 3,75% e 4%, ante as apostas de 53,6% feitas na quarta (4). Para dezembro, as apostas de que a taxa estará entre 3,5% e 3,75% também subiram de 45,8% para 63,1%. O relatório sugere um mercado de trabalho em arrefecimento, com crescimento mais lento do emprego, desemprego estável e aumentos salariais moderados. O dado consolida as perspectivas já vigentes no mercado de que deveremos ter ajuste na política monetária na próxima reunião do banco central americano, agora no mês de setembro. Acreditamos que a partir de agora a discussão recai sobre a possibilidade de novos cortes ao longo do ano nas reuniões de outubro e dezembro.

William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities Essa perspectiva abre espaço para mais altas do Ibovespa nas próximas semanas, segundo os especialistas.