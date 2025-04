O aumento dos juros pelo Banco Central abre oportunidades e leva a migração de parte do portfólio da renda variável para a renda fixa. Para quem gosta do setor imobiliário, é comum ficarem em dúvida: as (Letras de Crédito Imobiliário) ou os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), qual a melhor opção para aproveitar a Selic em 14,25% ao ano? Veja o que dizem os especialistas. CRIs versus LCIs CRIs são mais atrativas do ponto de vista da rentabilidade. Para o sócio da Equus Capital, Felipe Vasconcellos, esses títulos de renda fixa lastreados em recebíveis do setor imobiliário apresentam riscos maiores na comparação com as LCIs. Ganho dos CRIs costumam acompanhar os juros. Isso acontece porque esses títulos emitidos por bancos para financiar o setor podem estar atrelados a índices de inflação terem taxas prefixadas. Vale lembrar que os CRIs são emitidos por securitizadoras como forma de antecipar pagamentos do segmento, a exemplo de aluguéis ou financiamentos. LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) têm taxas mais "conservadoras". Em contrapartida, elas são isentas de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas e oferecem mais segurança, explica o CEO da Referência Capital, Pedro Ros. As LCIs também são protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que não ocorre com os CRIs. Liquidez é ponto de atenção em ambos os investimentos. Para as LCIs, a liquidez (disponibilidade do dinheiro) é limitada, com prazo de carência entre 60 dias a 36 meses. Os CRIs possuem liquidez menor, sobretudo para quem compra faz compras diretas, diz Vasconcellos. Isso pode ser maior, porém, se a aquisição ocorrer via fundos imobiliários (FIIs). O que observar na hora da compra? Taxa de retorno é um bom começo. Hoje, há LCIs que pagam ao ano 85% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) — título emitido por instituições financeiras que servem de base para a rentabilidade de investimentos em renda fixa. Por outro lado, há CRIs com pagamento de IPCA, indicador que mede a inflação no Brasil, mais 6% ao ano ou prefixados por 12% ao ano. Nos últimos 12 meses até fevereiro, a inflação foi de 5,06%. Perfil de risco e equilíbrio entre rentabilidade e segurança. Se a pessoa possui um perfil mais conservador, a dica é optar pela LCI, por conta da proteção pelo FGC. Além disso, a LCI possui rentabilidade mais estável e previsível, apesar de ser menor do que a de outros investimentos. Imposto de renda da LCI segue outros investimentos de renda fixa. O pagamento de tributos varia entre 22,5% a 15%, dependendo do tempo que o dinheiro permanecer investido. É similar à cobrança dos títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Veja: Até 180 dias: 22,5%.

De 181 a 360 dias: 20%.

De 361 a 720 dias: 17,5%.

Acima de 720 dias: 15%. CRI é alternativa para quem busca ganhos mais elevados. A avaliação é que esse investimento pode ser mais interessante para quem está disposto a aceitar mais risco e volatilidade na carteira, já que não há proteção alguma em caso de problemas com a secutirizadora responsável pela emissão do título. Vale lembrar que a Selic deve continuar em alta. Atualmente em 14,25% ao ano, a perspectiva de economistas entrevistados pelo Banco Central é que os juros cheguem a 15% em dezembro. A previsão é que a taxa só caia a partir de 2026, quando deve encerrar o ano em 12,50%, ainda de acordo com a pesquisa Focus.